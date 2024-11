Centrálna banka: Taliani budú mať problémy dosiahnuť rastové ciele

Rím 5. novembra (TASR) - Rastové ciele talianskej vlády na roky 2024 a 2025 bude ťažké dosiahnuť. Uviedla to v utorok talianska centrálna banka vo vyhlásení pre parlament v súvislosti so zákonom o rozpočte na budúci rok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. Talianske ministerstvo financií si vo svojom viacročnom rozpočtovom pláne stanovilo za cieľ dosiahnuť rast hospodárstva o 1 % v tomto roku a o 1,2 % v roku 2025.



Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska pritom v 3. štvrťroku 2024 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi stagnoval. Ukázali to minulý týždeň predbežné údaje, ktoré zaostali za prognózami a vrhajú tieň na rastové vyhliadky tretej najväčšej ekonomiky eurozóny.



"Podľa nedávno zverejnených údajov sa talianske hospodárstvo ku koncu tohto roka snaží znovu získať dynamiku," uviedla centrálna banka v Ríme.



Talianska vláda sa vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2025, ktorý predložila parlamentu na schválenie, snaží splniť predvolebné sľuby a zároveň dodržať limit Európskej únie (EÚ) na maximálnu výšku schodku v rozpočte, ktorý by nemal prekročiť 3 % HDP.



Vláda v Ríme schválila v októbri rozpočet na budúci rok vo výške približne 30 miliárd eur. Očakáva pritom, že z odvodov pre banky a poisťovne získa približne 3,5 miliardy eur na financovanie plánovaných výdavkov na zlepšenie verejných služieb, najmä zdravotníctva. Okrem toho rozpočet na rok 2025 zahŕňa trvalé zníženie dane z príjmu a sociálne príspevky pre osoby so strednými a nízkymi príjmami, čo je jeden z hlavných volebných sľubov premiérky Giorgie Meloniovej.



Minister hospodárstva a financií Giancarlo Giorgetti bol niekoľko týždňov pod silným tlakom, aby zosúladil potrebu urýchliť znižovanie talianskeho rozpočtového deficitu s drahými predvolebnými sľubmi vlády. Pre financovanie vládneho balíka opatrení by mal však rozpočtový schodok Talianska na budúci rok dosiahnuť 3,3 % HDP.



Rím je pod tlakom, aby mal pod kontrolou verejné financie, keďže jeho deficit prekračuje povolený limit a neznižuje svoj mamutí dlh, ktorý patrí medzi najvyššie v eurozóne.