Washington 2. februára (TASR) - Centrálne banky by mali držať úrokové sadzby "vyššie po dlhší čas", uviedol Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Svetové centrálne banky musia podľa MMF dať trhom explicitne najavo, že zrejme budú musieť ponechať úrokové sadzby na vyššej úrovni dlhší čas, aby sa inflácia udržateľne znížila na cieľové úrovne a aby zabránili oživeniu cenových tlakov.



Varovanie MMF prichádza uprostred výrazného uvoľnenia finančných podmienok. Investori totiž počítajú s tým, že úrokové sadzby sa blížia k svojmu vrcholu a že centrálne banky vďaka ústupu inflácie začnú sadzby znižovať. To spôsobilo od októbra uvoľnenie finančných podmienok, čo je v rozpore s cieľom sprísňovania menových politík centrálnych bánk.



"Centrálne banky by mali informovať o pravdepodobnej potrebe udržiavať úrokové sadzby na vyššej úrovni dlhší čas, kým sa neobjavia dôkazy, že inflácia vrátane miezd a cien služieb sa udržateľne vrátila k cieľu," uviedli v blogovom príspevku šéf oddelenia MMF pre menovú politiku a kapitálové trhy Tobias Adrian a jeho dvaja zástupcovia.



Predčasné uvoľnenie je podľa autorov riskantné, keďže inflácia by sa mohla po zotavení aktivity opäť prudko zrýchliť, čo by predstavovalo ďalšie šoky pre ekonomiky a podkopalo snahu o ukotvenie inflačných očakávaní.



Tento nesúlad medzi krokmi v oblasti menovej politiky a trhmi sa jasne prejavil v stredu (1. 2.), keď americká centrálna banka (Fed) zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu a jej šéf Jerome Powell zopakoval, že Fed bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky a neplánuje v tomto roku znížiť sadzby. Investori to ignorovali, akciový trh vzrástol a vývoj na finančných trhoch naďalej signalizuje, že počítajú s uvoľnením menovej politiky v tomto roku.



Širší americký index S&P 500 sa od začiatku roka posilnil o viac než 7 % a od minima v polovici októbra o viac než 15 %.



Predčasné uvoľnenie finančných podmienok je pre centrálne banky nežiaduce, pretože znižuje náklady na pôžičky v čase, keď sa tvorcovia menovej politiky snažia udržať ich v reštriktívnom pásme, aby utlmili dopyt v celej ekonomike a spomalili infláciu.



Podľa MMF história ukazuje, že bez "ráznych a rozhodných" opatrení centrálnych bánk inflácia zostane vysoká. A aj keď sa inflácia cien tovarov zmiernila, rovnaký pokrok v sektore služieb je bez výrazného ochladenia na trhu práce nepravdepodobný.