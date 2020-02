Centrálne banky nebudú pri riešení dôsledkov koronavírusu prvoradé

Viedeň 29. februára (TASR) - Prezident rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann nepovažuje peňažno-politické stimuly v prípade vplyvu koronavírusu na európske hospodárstvo za prvoradé. "V prípade šoku na úrovni ponuky a dopytu bude musieť zasiahnuť iná forma politiky, konkrétne najmä fiškálna a štrukturálna politika," povedal pre online vydanie rakúskeho denníka Die Presse.



Z tohto hľadiska nebude centrálna banka zohrávať hlavnú úlohu, v iných oblastiach však môže zasiahnuť. "Intervencie budú pravdepodobne potrebné pri ochrane likvidity a predĺženie splatnosti úverov v bankovej oblasti," povedal Holzmann.



Šéf Rakúskej národnej banky (OeNB) je optimistický, že koronavírus nebude mať extrémny vplyv na čínsku ani svetovú ekonomiku. "Pohľad na prognózy čínskych kolegov naznačujú, že od najhoršieho scenára sme ešte ďaleko. I keby nás vírus zamestnával ešte ďalší kvartál, bude jeho vplyv na čínsku konjunktúru síce citeľný, no nie katastrofálny."



Holzmann zároveň očakáva, že extrémne voľná peňažná politika Európskej centrálnej banky (ECB) sa skončí. "Je to plánované, nie je však vylúčené, že ešte dlho budeme sledovať nízke úroky." Ako príklad uvádza Japonsko: "Japonsko je krajina, kde bilancia centrálnej banky výrazne rástla od konca 80. rokov. U nás je to len 10 rokov," dodal Holzmann. Najdôležitejšie je zvýšenie produktivity, napríklad redukciou byrokracie.