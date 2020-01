Centrálne banky skúmajú možnosť vydávania vlastných digitálnych mien

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 21. januára (TASR) - Hlavné centrálne banky sveta skúmajú možnosť vydávania vlastných digitálnych mien, keďže sa čoraz viac diskutuje o budúcnosti týchto mien a ich kontrole. Informovali o tom v utorok Bank of England (BoE) a Európska centrálna banka (ECB).



Centrálne banky Británie, eurozóny, Japonska, Švédska a Švajčiarska sa budú deliť o skúsenosti v novej skupine, ktorú povedie bývalý predstaviteľ ECB Benoit Coeure s pomocou Banky pre medzinárodné zúčtovanie (Bank of International Settlements, BIS).



Centrálne banky na celom svete zrýchlili skúmanie vlastných digitálnych mien pod tlakom spoločnosti Facebook, ktorá plánuje zaviesť svoju digitálnu libru.



Priekopníkom spomedzi hlavných centrálnych bánk sa stala Čína, hoci detaily jej projektu nie sú stále známe.



„Skupina posúdi ekonomické, funkčné a technické výbery dizajnu vrátane cezhraničnej interoperability a tiež delenie sa o poznatky o nových technológiách,“ uviedli v spoločnom vyhlásení centrálne banky.



Digitálne meny centrálnych bánk, tzv. CBDC peniaze, sú tradičné peniaze, ale v digitálnej podobe, vydané a spravované centrálnou bankou danej krajiny. Naopak, kryptomeny, ako je bitcoin, sú produktom zložitých matematických rébusov a spravujú ich rôzne on-line komunity namiesto centralizovaného orgánu.



Ich spoločným menovateľom je, že tak kryptomeny, ako CBDC sú v rôznej miere založené na technológii blockchain, ktorá umožňuje zaznamenávať a sprístupňovať transakcie v reálnom čase viacerým stranám.



Guvernér BoE Mark Carney minulý rok poukázal na „destabilizujúcu“ úlohu amerického dolára vo svetovej ekonomike a uviedol, že centrálne banky sa možno budú musieť spojiť a vytvoriť vlastnú rezervnú menu, ktorá ho nahradí.



Najlepším riešením by bol diverzifikovaný viacpólový finančný systém, ktorý by mohli poskytnúť nové technológie, povedal Carney.