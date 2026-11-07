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Centrálne banky v 3. štvrťroku výrazne zvýšili nákupy zlata
Centrálne banky využívajú zlato na posilnenie svojej pripravenosti na krízy a na diverzifikáciu rizík.
Autor TASR
Londýn 7. novembra (TASR) - Centrálne banky na celom svete nakúpili v treťom štvrťroku 321 ton zlata, čo je výrazne viac než priemer zaznamenaný za posledných päť rokov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástol objem nákupov o 42 %, oznámila tento týždeň Svetová rada pre zlato (WGC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Dopyt zo strany centrálnych bánk zostal silný,“ uviedla WGC. Objem nákupov sa zvýšil už aj v druhom štvrťroku, čo viac než kompenzovalo slabý úvod roka. Centrálne banky po celom svete - najmä tie v rozvíjajúcich sa ekonomikách - rozširujú svoje zlaté rezervy, aby znížili závislosť svojich národných rezerv od amerického dolára. Nákupy zlata centrálnymi bankami sa zintenzívnili aj po ruskej agresii voči Ukrajine a následnom zmrazení ruských aktív na Západe. Zlato sa v obdobiach geopolitickej neistoty považuje za takzvaný „bezpečný prístav“.
Centrálne banky využívajú zlato na posilnenie svojej pripravenosti na krízy a na diverzifikáciu rizík. Pretrvávajúce geopolitické napätie zvyšuje záujem o zlato ako o stabilné rezervné aktívum. V nedávnom období vyvolali útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Federálnemu rezervnému systému (Fed) obavy, že inštitúcia, ktorá v USA plní úlohu centrálnej banky, už možno nebude schopná fungovať nezávisle. To oslabilo dôveru v dolárové rezervy a zvýšilo atraktivitu zlata ako alternatívy.
„Dopyt zo strany centrálnych bánk zostal silný,“ uviedla WGC. Objem nákupov sa zvýšil už aj v druhom štvrťroku, čo viac než kompenzovalo slabý úvod roka. Centrálne banky po celom svete - najmä tie v rozvíjajúcich sa ekonomikách - rozširujú svoje zlaté rezervy, aby znížili závislosť svojich národných rezerv od amerického dolára. Nákupy zlata centrálnymi bankami sa zintenzívnili aj po ruskej agresii voči Ukrajine a následnom zmrazení ruských aktív na Západe. Zlato sa v obdobiach geopolitickej neistoty považuje za takzvaný „bezpečný prístav“.
Centrálne banky využívajú zlato na posilnenie svojej pripravenosti na krízy a na diverzifikáciu rizík. Pretrvávajúce geopolitické napätie zvyšuje záujem o zlato ako o stabilné rezervné aktívum. V nedávnom období vyvolali útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Federálnemu rezervnému systému (Fed) obavy, že inštitúcia, ktorá v USA plní úlohu centrálnej banky, už možno nebude schopná fungovať nezávisle. To oslabilo dôveru v dolárové rezervy a zvýšilo atraktivitu zlata ako alternatívy.