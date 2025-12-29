< sekcia Ekonomika
Centrálny depozitár cenných papierov znižuje poplatky pre emitentov
Chce tak vytvoriť jednoduchší vstup slovenských firiem na kapitálový trh.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR od 1. januára 2026 znižuje poplatky pre emitentov a zlepšuje elektronické služby. Chce tak vytvoriť jednoduchší vstup slovenských firiem na kapitálový trh. Nové opatrenia sprístupnia firmám vydávanie dlhových a majetkových cenných papierov. Cieľom je podporiť firmy pri získavaní kapitálu na inovatívne a dlhodobé projekty a zároveň sprístupniť slovenský trh investorom doma aj v zahraničí. Uviedla to Dagmar Kopuncová, PR manažérka CDCP.
Priblížila, že slovenské podniky sa pri financovaní svojich aktivít tradične spoliehajú najmä na bankové úvery. Možnosť čerpať zdroje z kapitálového trhu využívajú len v obmedzenej miere. Prichádzajú tým o jeho najväčšie výhody, a to dlhú splatnosť, flexibilitu a možnosť nastaviť objem získaných prostriedkov podľa vlastných potrieb.
„Chceme, aby kapitálový trh prestal byť pre firmy niečím vzdialeným a komplikovaným. Uľahčením prístupu a znížením poplatkov im dávame príležitosť získať kapitál efektívnejšie a za lepších podmienok,“ uviedol Peter Nagy, riaditeľ úseku prevádzky CDCP.
CDCP s cieľom podpory rozvoja podnikania znižuje od budúceho roka cenu za registráciu dlhových cenných papierov so splatnosťou do 10 rokov. Zároveň zavádza paušálny poplatok 200 eur za registráciu akcií a ostatných majetkových cenných papierov do výšky 25.000 eur.
„Firmy tak môžu pohodlnejšie získať strednodobé financovanie napríklad na investície so stabilným cash-flow, prípadne využiť emisiu akcií na získanie nenávratného kapitálu. Kombinácia zdrojov z trhu a bankového financovania navyše pomáha podnikom diverzifikovať finančné zdroje a tým aj riziká financovania,“ zdôraznil Nagy.
Kopuncová informovala, že znížené budú aj poplatky za prevody cenných papierov pri sekundárnom obchodovaní, čo podporí vyššiu likviditu a atraktívnosť slovenského trhu. Zmodernizovaný online portál CDCP umožňuje vybaviť registráciu emisie elektronicky bez potreby osobnej návštevy centrály v Bratislave.
Poznamenala, že slovenský kapitálový trh sa zároveň čoraz viac prepája s Európou. Centrálny depozitár funguje od roku 2019 v súlade s licenciou podľa európskej legislatívy a aktívne harmonizuje svoje postupy, čím umožňuje efektívne vyrovnávanie obchodov a spracovanie korporátnych udalostí. Vďaka prepojeniam s medzinárodnými depozitármi sú cenné papiere registrované v CDCP dostupné aj zahraničným investorom, čo zvyšuje ich atraktivitu a podporuje investičné prostredie na Slovensku.
„Našou ambíciou je prispôsobiť slovenský kapitálový trh európskym štandardom. Prepojenie s medzinárodnými depozitármi a harmonizácia procesov prinášajú emitentom aj investorom vyšší komfort a širšie možnosti financovania a investovania,“ dodal Nagy.
Centrálny depozitár bude aj naďalej pracovať na tom, aby sa slovenský kapitálový trh stal dostupným, transparentným a konkurencieschopným priestorom na financovanie podnikateľských plánov. Modernizácia služieb, elektronické procesy a výhodnejšie poplatky vytvárajú firmám podmienky, ktoré doteraz na Slovensku chýbali.
