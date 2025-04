Centrum sociálnych výskumov prinesie verejnosti svoje výsledky v máji

Bratislava 10. apríla (TASR) - Centrum sociálnych výskumov (CSV) má za cieľ prinášať presné a zrozumiteľné informácie o názoroch a pohľadoch slovenskej verejnosti na spoločenské problémy naprieč politickým spektrom. Prvý súhrn výsledkov dotazníkov bude zverejnený v druhej polovici mája tohto roka a v sumárnej podobe bude vydávaný pravidelne. Informoval o tom vo štvrtok Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, ktorý je príspevkovou organizáciou Štatistického úradu SR a ktorého súčasťou je CSV.



„Pri výbere a formulácii otázok do prieskumov vykonávaných CSV je hlavným odborným kritériom spoločenská závažnosť a nie je pri tom zohľadňovaná politická príslušnosť skúmaných osôb alebo udalostí,“ priblížil Infostat. Výsledky jednotlivých otázok v dotazníkoch analytici priebežne spracúvajú, pričom publikované by mali byť súhrnne v elektronickej forme tak, aby boli voľne prístupné odbornej aj laickej verejnosti.



Centrum chce zabezpečiť otvorenosť a dôveryhodnosť svojich postupov s cieľom predísť pochybnostiam o transparentnosti a objektívnosti výskumu. „Pre tých, ktorí by si želali overiť si našu prácu a uistiť sa, že výsledky sú úplne transparentné, ponúkame možnosť po vzájomnej dohode nahliadnuť do originálnych papierových dotazníkov a presvedčiť sa o ich autenticite a obsahu. Zároveň radi predstavíme celý proces realizácie výskumu a podrobne vysvetlíme naše metodologické postupy,“ priblížili odborníci.



CSV nadviazalo na tradíciu výskumov realizovaných Ústavom pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR, pričom si zachovalo jeho pôvodnú organizačnú identitu, ako aj časť pracovníkov a taktiež aj jeho kultúru a know-how. Cieľom centra je transparentne a pravidelne prinášať všetky výsledky, ktoré jeho odborníci skúmajú.