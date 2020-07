Cenu bratislavských realít v 2. štvrťroku neovplyvnil ani nižší dopyt

Bratislava 24. júla (TASR) – Napriek tomu, že bratislavský realitný trh čelil v druhom kvartáli 2020 nižšiemu dopytu, sa ceny nehnuteľností veľmi nezmenili. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bencont Investments. V druhom štvrťroku sa v Bratislave predalo 541 bytov v novostavbách, celkovo sa ich predalo 607, pričom medziročne je to o 217 bytov menej. Voľných novostavieb však bolo najviac od začiatku roka 2019, a to 2430. Ako dodala spoločnosť, nižší dopyt po nehnuteľnostiach bol dôsledkom reštriktívnych opatrení v apríli a máji, ale takisto aj veľkého počtu nových projektov.



Priemerná absolútna cena bratislavskej nehnuteľnosti pritom dosiahla v druhom kvartáli nový rekord. Bola na úrovni 232.000 eur, pričom jednotková cena bola v priemere 3528 eur za štvorcový meter (m2), čo je medziročne viac o 17 % a oproti prvému kvartálu to predstavuje nárast o 1,47 %. „Ceny novostavieb sa teda v priebehu posledných troch mesiacov nemenili a malý výkyv smerom nahor spôsobil nový prírastok bytov, ktorý bol tvorený lacnejšími projektmi s cenou okolo 2700-2800 eur za m2 na jednej strane a drahšími projektmi v prémiových lokalitách s cenou presahujúcou 5000 eur za m2 na strane druhej,“ dodala spoločnosť. Priemerná rozloha voľných bytov sa držala naďalej na úrovni 67 m2.



Ako potvrdila spoločnosť, realitný trh v Bratislave prvotnou vlnou hospodárskych ťažkostí zasiahnutý nebol. Spomalený dopyt zo začiatku mája a apríla sa už naštartoval a dosiahol predkrízovú úroveň. Nedostatok bytov v Bratislave ešte stále bráni zníženiu cien. „V priebehu druhého štvrťroka sme síce zaznamenali nadpriemerný prírastok nových bytov, no takéto čísla by sa museli opakovať niekoľko štvrťrokov po sebe, aby na trhu vyvolali konkurenčný boj medzi predávajúcimi, ktorý by mohol zraziť ceny bytov nadol,“ okomentoval hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik. Dodal, že až polovicu z novej ponuky bytov pritom tvorili nehnuteľnosti v okrajových častiach hlavného mesta, čo nerieši dopyt po bývaní v širšom centre.



Ako uzavrela spoločnosť, najbližšie mesiace neprinesú výrazné zmeny na trhu s novostavbami v metropole Slovenska. Kúpna sila obyvateľstva ostáva silná a poskytovanie hypoték sa po krátkej odstávke obnovilo tiež. „Z dlhodobého hľadiska, pre zdĺhavé a náročné povoľovacie procesy a nedostatok stavebných povolení, očakávame prehĺbenie problému nedostatku bytov v Bratislave, čo bude vyháňať obyvateľov do okrajových lokalít mesta a satelitov. Z tohto dôvodu tu v horizonte dvoch až troch rokov skôr vidíme priestor na ďalší rast cien, ktorý sa môže pohybovať na úrovni okolo piatich percent ročne,“ uzavrel Bruchánik.