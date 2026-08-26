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Cenu bývania môžu výrazne zvýšiť energie, služby, kaucia či provízia
Pri určovaní ceny by mal prenajímateľ porovnať aspoň päť až desať podobných ponúk v rovnakej časti mesta.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Nájomné za byt nie je celý účet. Energie, služby, kaucia či provízia môžu cenu bývania výrazne zvýšiť. Na jeseň trh s prenájmami ožíva. Najväčší záujem podľa portálu Bezrealitky.sk býva o dostupné jedno- a dvojizbové byty, ale aj o väčšie byty na spolubývanie.
„Najväčšou chybou je porovnávať iba samotné nájomné. Byt za 650 eur, ku ktorému treba pripočítať 250 eur za energie a služby, stojí v skutočnosti 900 eur. Môže byť teda drahší ako byt ponúkaný za 750 eur so všetkými poplatkami. Férová cena je taká, ktorá zodpovedá podobným bytom v okolí, a pri ktorej nájomca od začiatku pozná celý mesačný účet,“ uviedol Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Prenajímateľ musí podľa neho oddeliť svoje náklady a očakávania od toho, čo je ochotný zaplatiť trh. Rozhodujú ceny porovnateľných bytov, nie výška jeho mesačnej splátky hypotéky. Tá je pre majiteľa dôležitá pri počítaní výnosu z nehnuteľnosti. Sama osebe neurčuje, koľko je nájomca ochotný za byt zaplatiť. Záujemca porovnáva byt s ďalšími ponukami v okolí, nie s finančnými záväzkami vlastníka.
Pri určovaní ceny by mal prenajímateľ porovnať aspoň päť až desať podobných ponúk v rovnakej časti mesta. Rozhoduje najmä konkrétna ulica a dostupnosť MHD, školy či pracoviska, dispozícia a reálne využiteľná plocha, technický stav a kvalita zariadenia, poschodie, výťah, balkón, pivnica alebo parkovanie ako aj množstvo denného svetla, hluk a orientácia bytu, energetická náročnosť a skutočné náklady na vykurovanie či dĺžka nájmu a podmienky zmluvy.
„Ak je pri byte uvedené 700 eur vrátane energií, stále to nie je úplná informácia. Nájomca by mal vedieť, aká časť je samotné nájomné, aká časť predstavuje zálohy, pre koľko osôb boli vypočítané a či po ročnom vyúčtovaní môže vzniknúť nedoplatok. Slovo ‚vrátane‘ samo osebe nevysvetľuje, kto zaplatí vyššiu spotrebu, ani čo sa stane s prípadným preplatkom,“ upozornil Kadleček.
Fond prevádzky, údržby a opráv, daň z nehnuteľnosti, poistenie bytu či splátka hypotéky patria medzi náklady vlastníka. Majiteľ ich môže zohľadniť pri určovaní nájomného, nemali by sa však neskôr objaviť ako nečakaný doplatok za spotrebu nájomcu.
Pri energiách a službách je preto podľa odborníka rozumné vyžiadať si posledné ročné vyúčtovanie a overiť, či výška záloh zodpovedá počtu ľudí, ktorí budú v byte bývať. Dôležitý je aj odovzdávací protokol so zapísanými stavmi meračov a fotodokumentáciou.
Pri nástupe do bytu sa zvyčajne platí vopred prvé mesačné nájomné, vratná kaucia, najčastejšie vo výške jedného až dvoch mesačných nájmov, prípadná sprostredkovateľská provízia realitnej kancelárii. Počítať treba aj s nákladmi na sťahovanie, prípadné poistenie domácnosti alebo chýbajúce vybavenie. Pri byte za 700 eur tak môže nájomca ešte pred nasťahovaním potrebovať viac ako 2000 eur.
„Najväčšou chybou je porovnávať iba samotné nájomné. Byt za 650 eur, ku ktorému treba pripočítať 250 eur za energie a služby, stojí v skutočnosti 900 eur. Môže byť teda drahší ako byt ponúkaný za 750 eur so všetkými poplatkami. Férová cena je taká, ktorá zodpovedá podobným bytom v okolí, a pri ktorej nájomca od začiatku pozná celý mesačný účet,“ uviedol Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Prenajímateľ musí podľa neho oddeliť svoje náklady a očakávania od toho, čo je ochotný zaplatiť trh. Rozhodujú ceny porovnateľných bytov, nie výška jeho mesačnej splátky hypotéky. Tá je pre majiteľa dôležitá pri počítaní výnosu z nehnuteľnosti. Sama osebe neurčuje, koľko je nájomca ochotný za byt zaplatiť. Záujemca porovnáva byt s ďalšími ponukami v okolí, nie s finančnými záväzkami vlastníka.
Pri určovaní ceny by mal prenajímateľ porovnať aspoň päť až desať podobných ponúk v rovnakej časti mesta. Rozhoduje najmä konkrétna ulica a dostupnosť MHD, školy či pracoviska, dispozícia a reálne využiteľná plocha, technický stav a kvalita zariadenia, poschodie, výťah, balkón, pivnica alebo parkovanie ako aj množstvo denného svetla, hluk a orientácia bytu, energetická náročnosť a skutočné náklady na vykurovanie či dĺžka nájmu a podmienky zmluvy.
„Ak je pri byte uvedené 700 eur vrátane energií, stále to nie je úplná informácia. Nájomca by mal vedieť, aká časť je samotné nájomné, aká časť predstavuje zálohy, pre koľko osôb boli vypočítané a či po ročnom vyúčtovaní môže vzniknúť nedoplatok. Slovo ‚vrátane‘ samo osebe nevysvetľuje, kto zaplatí vyššiu spotrebu, ani čo sa stane s prípadným preplatkom,“ upozornil Kadleček.
Fond prevádzky, údržby a opráv, daň z nehnuteľnosti, poistenie bytu či splátka hypotéky patria medzi náklady vlastníka. Majiteľ ich môže zohľadniť pri určovaní nájomného, nemali by sa však neskôr objaviť ako nečakaný doplatok za spotrebu nájomcu.
Pri energiách a službách je preto podľa odborníka rozumné vyžiadať si posledné ročné vyúčtovanie a overiť, či výška záloh zodpovedá počtu ľudí, ktorí budú v byte bývať. Dôležitý je aj odovzdávací protokol so zapísanými stavmi meračov a fotodokumentáciou.
Pri nástupe do bytu sa zvyčajne platí vopred prvé mesačné nájomné, vratná kaucia, najčastejšie vo výške jedného až dvoch mesačných nájmov, prípadná sprostredkovateľská provízia realitnej kancelárii. Počítať treba aj s nákladmi na sťahovanie, prípadné poistenie domácnosti alebo chýbajúce vybavenie. Pri byte za 700 eur tak môže nájomca ešte pred nasťahovaním potrebovať viac ako 2000 eur.