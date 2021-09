Cenu energií chcú teplári zmierniť znížením DPH z centrálnych kotolní

Bratislava 29. septembra (TASR) – Zvýšená podpora systémov centrálneho vykurovania (CZT) zo strany vlády je jedným z kľúčových riešení negatívneho dosahu globálneho zvyšovania cien energií a emisných povoleniek na koncových odberateľov. V stredu to uviedol Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), podľa ktorého by mala vláda obyvateľom napojeným na CZT znížiť daň z pridanej hodnoty na teplo pre domácnosti.



„Tento krok pomôže nárast nákladov výrazne zmierniť a zároveň by bol kompenzáciou pre týchto odberateľov za to, že sa v najväčšej miere podieľajú na splnení ekologických cieľov EÚ a SR, a teda aj na ochrane životného prostredia,“ uviedol SZVT.



Takýto postup voči odberateľom tepla zapojených do CZT nie je podľa zväzu v Európe vôbec ojedinelým. Zníženú DPH na teplo dodané prostredníctvom týchto systémov uplatňujú napríklad v Českej republike, Maďarsku alebo vo Francúzsku. Ekologický prínos je podľa SZVT zvýraznený tým, že CZT na výrobu tepla využívajú okrem fosílnych palív aj obnoviteľné zdroje energie (OZE).



„V niektorých slovenských mestách je už dnes podiel OZE v systémoch CZT takmer na úrovni 100 %. Sú preto významným nástrojom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality vo vykurovaní,“ dodali teplári.



Predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš zdôraznil, že systémy CZT sú kľúčové pre udržanie čistého ovzdušia v mestách, pretože eliminujú počet komínov na bytových domoch. Spĺňajú zároveň tie najprísnejšie zákonné normy a emisné limity a sú pod vecnou aj cenovou kontrolou štátu.



„Navrhujeme preto vláde, aby znížením DPH na teplo z CZT pomohla domácnostiam preklenúť zvýšené náklady na vykurovanie,“ povedal Janiš. Zväz je zároveň pripravený na rokovania so štátom vo veci ochrany spotrebiteľov.



Samotné domácnosti môžu podľa teplárov svoje účty za teplo znížiť racionalizačnými opatreniami, ako napríklad správnym vetraním, zateplením a vyregulovaním sústavy v bytovom dome alebo nastavením správnej teploty v domácnosti.