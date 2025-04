Cenu Stavba roka získala budova v Bratislave aj košický štadión

Košice 11. apríla (TASR) - Hlavnú cenu 30. ročníka celoštátnej súťaže stavieb realizovaných na Slovensku s názvom Stavba roka 2024 získala v kategórii budovy administratívna budova The Mill v Bratislave a v kategórii inžinierske stavby Košická futbalová aréna (KFA) v Košiciach. KFA získala zároveň i Cenu verejnosti. Ocenenia získalo aj ďalších osem stavieb. Za vyhlasovateľov súťaže to pre TASR uviedol prezident Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Vincent Kvočák.



Súťaž organizujú s cieľom propagovať stavebníctvo vo verejnosti a podporiť kvalitu realizácie stavieb na Slovensku. „Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch bola vyhlásená pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby, a to tak pre novostavby, ako aj rekonštrukcie a obnovy,“ uviedol s tým, že podmienkou bolo, aby boli stavby realizované na území Slovenska a boli v hodnotenom období skolaudované.



Do súťaže bolo nominovaných 17 stavieb. Cenu Ministerstva dopravy SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva napokon získalo Národné tréningové centrum v Košiciach a Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska stavba Cyklolávka cez rieku Váh vo Švošove. Privádzač diaľnice D3 získal Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie, stavba Eurovea Tower v Bratislave si odniesla Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby a Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby patrí Campusu Podhradie v Bratislave. Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby získala administratívna budova Vojenské lesy a majetky SR v Malackách, Cenou za nápaditý architektonický koncept bola ocenená Revitalizácia starého parku v Nitre a Cenu bytový/rodinný dom roka získal rezidenčný projekt Pri Mýte III Bratislava.



Stavby hodnotila medzinárodná odborná porota, a to z pohľadu konštrukčného, statického a architektonického riešenia, ako aj z pohľadu udržateľnosti, využívania alternatívnych zdrojov energie, vplyvu na životné prostredie či využívania najnovších vedeckých poznatkov.