Cenu veľtrhu Agrosalón získali štyri exponáty

Nitra 8. decembra (TASR) - Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex pokračuje ôsmy ročník medzinárodného veľtrhu Agrosalón. Porota na základe posudzovania prihlásených exponátov udelila štyri ceny veľtrhu najúspešnejším exponátom, informovala Katarína Moravcová z výstaviska.



V kategórii Stroje a technológie v rastlinnej výrobe ocenenie získal vystavovateľ Pavel Borko a výrobca Mzuri World, sp. z. o. o. Cenu získali za sejací stroj Mzuri Pro-Til agregujúci viac pracovných operácií. Stroj je uplatniteľný v systéme presného poľnohospodárstva, obzvlášť v oblasti pôdoochranných technológií a určený je do ťažkých pôdnych podmienok.



V kategórii Stroje a technológie v živočíšnej výrobe získal ocenenie vystavovateľ Moreau Agri, s. r. o., a výrobca Manitou BF za exponát MLT 850-145-V+. Ocenenie získali za technické riešenie automatizovaného systému regulácie otáčok motora v závislosti od zaťaženia hydrauliky AutoPower, súvisiace so znižovaním emisií, spotreby pohonných látok a zaťaženia obsluhy.



V kategórii Lesné stroje na ťažbu a manipuláciu ocenenie získal vystavovateľ SIP SK, s. r. o., a výrobca Uniforest, d. o. o., Slovinsko za exponát Uniforest Connect App. Ocenenie bolo udelené za bezplatnú on-line zákaznícku a servisnú aplikáciu pre analýzy technicko-ekonomických parametrov pre lesné navijaky spoločnosti Uniforest.



V kategórii Komunálna technika na úpravu plôch ocenenie získal vystavovateľ Zora-Mimex servis, s. r. o., a výrobca Farmtrac Tractors Europe, Sp. z o. o., za exponát Farmtrac 25 G, elektrický traktor s environmentálne šetrným riešením pohonu.



Na veľtrhu Agrosalón sa prezentuje 44 vystavovateľov. Poľnohospodársku techniku vystavujú na ploche 16.673 štvorcových metrov. Veľtrh potrvá do 9. decembra.