Cenu za životné prostredie získali Ekoservis a Eco Treatment
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR za rok 2025 získali spoločnosti Ekoservis Slovensko v kategórii Produkt a služby a Slovak Eco Treatment v kategórii Proces. Jubilejný 10. ročník súťaže organizuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), ktorá združuje takmer tri desiatky spoločností a vysokých škôl. Informoval o tom organizátor.
Ekoservis Slovensko z Veľkého Slavkova v okrese Poprad získala cenu za komplexný prístup k čisteniu odpadových vôd, ktorý zahŕňa výstavbu moderných čistiarní s biologickým čistením, poskytovanie technologického a technického servisu a zabezpečenie opätovného využitia vyčistenej vody. Projekt podľa ASPEK významne prispieva k ochrane vodných tokov a podzemných vôd, podporuje biodiverzitu a udržateľné hospodárenie s najdôležitejším prírodným zdrojom - vodou - pre súčasné i budúce generácie.
Bratislavská spoločnosť s ručením obmedzeným Slovak Eco Treatment dostala ocenenie za inovatívne mobilné riešenie čistenia a zhodnocovania priesakových vôd zo skládok. To odstraňuje ťažké kovy a toxické látky, umožňuje opätovné využitie vody a minimalizuje vplyv na životné prostredie.
Súťaže sa mohla zúčastniť právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, registrovaná v SR, ktorá počas ostatných dvoch rokov dosiahla významné výsledky vo svojej činnosti v niektorej z vyhlásených kategórií. Súťaž je zameraná prevažne na spoločnosti s orientáciou na výrobu a služby, nevylučovala sa však ani účasť iných subjektov, ak naplnili stanovené požiadavky.
Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR sa na Slovensku udeľovala prvýkrát v roku 2007. Národná súťaž umožnila slovenským subjektom zapojenie do medzinárodnej súťaže EBAE a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore. To však už nie je možné, nakoľko sa Európska komisia v júli 2021 rozhodla, že už ďalej nebude pokračovať vo formáte celoeurópskej súťaže.
