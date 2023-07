Ceny a predaj novostavieb boli v druhom štvrťroku podobné ako vlani

Bratislava 20. júla (TASR) - V druhom štvrťroku 2023 na rezidenčnom realitnom trhu v Bratislave nedošlo k veľkým zmenám. V rámci novostavieb sa v hlavnom meste predalo 187 bytov, čo je podobné číslo ako posledné štvrťroky. Priemerná cena síce prekonala hranicu 5000 eur na meter štvorcový s DPH, no stalo sa tak len v dôsledku novej ponuky nadštandardných bytov v centre mesta. Väčšina developerov cenníky nemenila a priemerná cena by ostala nezmenená na úrovni okolo 4900 eur na meter štvorcový, pričom ponuka voľných bytov v novostavbách zostala tesne nad 3000 bytmi. Informovala o tom spoločnosť Bencont Investments.



"Bratislavský realitný trh sa tak aj naďalej niesol v duchu obmedzenej aktivity, a to aj na strane dopytu, aj na strane ponuky. Na dopytovej strane brzdia predaj bytov najmä sťažené podmienky financovania a negatívny ekonomický sentiment. Prudký nárast úrokových sadzieb z jedného percenta na 4,5 % spôsobil výrazné predraženie hypotekárnych úverov a nárast výšky mesačnej splátky, čo mnohých ľudí odradilo od kúpy nehnuteľnosti. To platí najmä v prostredí negatívneho ekonomického sentimentu a vysokej inflácie, v ktorom sa posledný rok nachádzame," uviedol hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



Priemerná absolútna cena bytov vzrástla na 311.000 eur s DPH, no po očistení o novú ponuku dosiahla 303.000 eur s DPH, čo v medziročnom porovnaní takisto nepredstavuje zmenu. Priemerná rozloha ponúkaných bytov dosiahla 61,57 metra štvorcového, čo predstavuje medziročný pokles o 1,8 % a potvrdzuje pokračovanie trendu znižujúcej sa rozlohy nových bytov. Menšie byty sú pre kupujúcich atraktívnejšie najmä z dôvodu nižšej ceny.



Na strane dopytu počas druhého štvrťroka takisto nedošlo k žiadnym väčším zmenám. V bratislavských novostavbách sa v uvedenom období predalo 187 bytov, čo je číslo podobné priemernému štvrťročnému predaju za posledný rok. Oproti priemernému predaju z rokov 2020-2021 sa však jedná o pokles počtu predaných bytov o 70 %, čo značí, že sa trh stále nachádza vo fáze hlbokého prepadu dopytu. Priemerná cena predaných bytov dosiahla 4742 eur na meter štvorcový, čo oproti prvému štvrťroku predstavuje mierny pokles o 1,88 %, no medziročne naopak nárast o 7,36 %. Priemerná absolútna cena dosiahla 305.000 eur s DPH.



"Ďalší vývoj bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať makroekonomická situácia a predovšetkým, či sa podarí skrotiť infláciu. Tá je totiž zodpovedná za vysoké úrokové sadzby, ktoré majú na dlhodobé investície ako kúpa nehnuteľnosti výrazný vplyv. Do konca roku 2023 však významné zmeny neočakávame a predpokladáme tak, že sa situácia nezmení a ceny budú aj naďalej stagnovať," uzavrel Bruchánik.