Ceny amerického exportu vo februári medzimesačne stúpli
Išlo o ich najprudší rast od mája 2022.
Autor TASR,aktualizované
Washington 25. marca (TASR) - Americké exportné ceny vo februári medzimesačne vzrástli o 1,5 %. Výrazne tak prekonali prognózy, že stúpnu len o 0,5 %. Išlo o ich najprudší rast od mája 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny exportovaných priemyselných tovarov vrátane spotrebných a investičných tovarov a automobilov sa zvýšili o 1,7 %. Ceny poľnohospodárskeho exportu stúpli o 0,7 % vzhľadom na zdraženie mäsa, sóje a zeleniny.
Medziročne sa americké exportné ceny vo februári zvýšili o 3,5 %. Bol to ich najvýraznejší rast od septembra minulého roka.
Ceny amerického dovozu sa vo februári posilnili o 1,3 %, čiže najviac od marca 2022. Analytici očakávali, že sa zvýšia len o 0,5 %. Dovozné ceny pohonných látok a mazív vzrástli o 3,8 %. Ceny importu ropných produktov stúpli o 2,5 % a dovoz zemného plynu zdražel o 24,7 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa americké dovozné ceny vo februári zvýšili o 1,3 %. Bol to ich najsilnejší medziročný rast za ostatný rok.
Deficit bežného účtu USA vo štvrtom kvartáli výrazne klesol
Deficit bežného účtu platobnej bilancie USA sa vo 4. kvartáli prudko znížil, a to na najnižšiu úroveň za takmer päť rokov. Pomohol tomu rast primárnych príjmov a zníženie deficitu v obchode s tovarmi. Čiastočne išlo o výsledok vplyvu dovozných ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Úrad pre ekonomické analýzy amerického ministerstva obchodu v stredu uviedol, že deficit bežného účtu krajiny, ktorý meria tok tovarov, služieb a investícií, sa počas októbra až decembra zmenšil o 48,4 miliardy USD (41,83 miliardy eur) čiže o 20,2 % na 190,7 miliardy USD. Dostal sa tak na najnižšiu úroveň od prvého štvrťroka 2021.
Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpovedali, že deficit bežného účtu USA sa zníži na 211 miliárd USD. V pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) sa deficit zmenšil na 2,4 % HDP z úrovne 3,1 % HDP, na ktorej bol v treťom kvartáli.
Bilancia primárnych príjmov sa z deficitu 2,539 miliardy USD v treťom štvrťroku zmenila na prebytok 23,924 miliardy USD vo 4. kvartáli. Deficit v obchode s tovarmi sa počas októbra až decembra znížil na 241,5 miliardy USD zo sumy 265,9 miliardy USD v predchádzajúcom štvrťroku.
Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa opäť oslabil
Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA v týždni končiacom sa 20. marca klesol o 10,5 % po tom, ako sa v predchádzajúcom týždni znížil o 10,9 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnila americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Dôvodom poklesu počtu žiadosti o úvery bolo zvýšenie úrokových sadzieb. Priemerné úroky z 30-ročných hypotekárnych pôžičiek s pevnou úrokovou sadzbou totiž vzrástli na päťmesačné maximum 6,43 %.
Zvýšenie úrokov kopírovalo rast výnosov z dlhodobých štátnych dlhopisov po vypuknutí vojny v Perzskom zálive, ktorá narušila vývoz energií a prinútila predstaviteľov amerického Federálneho rezervného systému zmeniť svoj výhľad znižovania úrokov v tomto roku.
Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie hypoték, ktoré sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, klesol o 15 %. Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa zmenšil o 5 %.
