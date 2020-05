Washington 14. mája (TASR) - Ceny amerického importu aj exportu v apríli klesli výrazne viac ako v predchádzajúcom mesiaci, najstrmšie za päť rokov. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnilo ministerstvo práce USA.



Ministerstvo uviedlo, že ceny dovozu sa v apríli znížili medzimesačne o 2,6 % po revidovanom poklese o 2,4 % v marci.



Ekonómovia však očakávali ešte horší výsledok, a to pád cien dovozu o 3,1 % po znížení o 2,3 % v marci pred revíziou.



Motorom aprílového poklesu cien importu bol pád cien palív pre slabý dopyt, keďže blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu obmedzili cestovanie.



Presnejšie, ceny importovaných palív sa v apríli znížili o rekordných 31,5 % (o 26 % v predchádzajúcom mesiaci). Ceny dovozu bez palív tak klesli v apríli len o 0,5 %.



Aj ceny vývozu sa v apríli strmo znížili, a to o 3,3 %, čo bolo viac ako v marci, keď klesli o 1,7 %.



V tomto prípade bol výsledok horší ako odhad ekonómov, ktorí očakávali pokles cien vývozu v apríli o 2,1 % po pôvodnom marcovom znížení o 1,6 % pred revíziou.