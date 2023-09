Ceny amerického importu aj exportu v auguste medzimesačne stúpli

Washington 15. septembra (TASR) - Ceny dovozu do USA aj vývozu v auguste 2023 vzrástli, už druhý mesiac po sebe a viac, ako ekonómovia očakávali. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Z údajov ministerstva vyplýva, že ceny dovozu do USA sa v auguste zvýšili o 0,5 % oproti júlu, keď po revízii stúpli o 0,1 %.



Ekonómovia pritom odhadovali, že dovozné ceny vzrastú o 0,3 % po pôvodnom zvýšení o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.



Augustový rast dovozných cien bol najvýraznejší od mája 2022 a potiahlo ho zvýšenie cien motorových palív o 6,7 %, ktoré bolo najstrmšie od marca 2022.



V medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA v auguste znížili o 3 % po poklese o 4,6 % v júli. Dovozné ceny klesajú medziročne už sedem mesiacov v rade.



Ministerstvo uviedlo, že aj ceny vývozu z USA v auguste vzrástli, a to o 1,3 %, najviac za 15 mesiacov, potom, čo v júli stúpli o revidovaných 0,5 %.



Analytici odhadovali, že sa rast cien exportu v auguste spomalí na 0,3 % z pôvodných júlových 0,7 %.



Medziročne exportné ceny klesli o 5,5 %, najmenej od marca.