Ceny amerického importu aj exportu v júni vzrástli

Washington 17. júla (TASR) - Ceny dovozu do USA v júni 2025 vzrástli menej, ako sa očakávalo, zatiaľ čo ceny exportu stúpli viac. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického oddelenia amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Ministerstvo práce uviedlo, že ceny dovozu v júni vzrástli o 0,1 % oproti máju, keď po revízii medzimesačne klesli o 0,4 %.



Ekonómovia pritom očakávali, že ceny dovozu stúpnu v júni o 0,3 % po pôvodne uvádzanej stagnácii v predchádzajúcom mesiaci.



V medziročnom porovnaní ceny dovozu do USA v júni 2025 klesli o 0,2 %, rovnako ako v máji.



Ministerstvo uviedlo tiež, že aj ceny vývozu z USA v júni vzrástli, a to medzimesačne o 0,5 % po revidovanom poklese o 0,6 % v máji. Analytici však očakávali, že budú stagnovať, keďže podľa rýchleho odhadu sa mali v máji znížiť o 0,9 %.



Medziročne sa exportné ceny v júni zvýšili o 2,8 %.