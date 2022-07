Ceny americkej ropy klesli o vyše 5 %

Londýn 14. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok výrazný pokles, pričom cena americkej ropy WTI klesla o vyše 5 % pod 92 USD a cena severomorskej zmesi Brent zaznamenala pokles o viac než 4 % a priblížila sa k 95 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch stále viac ovplyvňuje blížiace sa zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá dala najavo, že je pripravená na ďalšie výrazné zvýšenie úrokových sadzieb. To by síce malo pomôcť riešiť vysokú infláciu, ovplyvnilo by to však dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 16.02 h SELČ 95,36 USD (95,31 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,21 USD (4,23 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 91,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 4,84 USD alebo 5,03 %.



Očakáva sa, že v úsilí dostať infláciu pod kontrolu pristúpi Fed koncom júla k prudkému zvýšeniu hlavnej úrokovej sadzby, pričom analytici nevylučujú jej zvýšenie až o 100 bázických bodov. Inflácia v USA totiž v júni vzrástla výraznejšie než sa čakalo, pričom dosiahla nové, viac než 40-ročné maximum 9,1 %.



Očakávania ekonómov v tomto smere ovplyvnil prezident Federálnej rezervnej banky v Atlante Raphael Bostic. Ten po zverejnení údajov o vývoji inflácie za mesiac jún pre novinárov na Floride uviedol, že momentálne "je v hre všetko". Na ich otázku, či to znamená aj možnosť zvýšenia kľúčovej úrokovej sadzby o celý percentuálny bod odpovedal, že "to znamená všetko".



(1 EUR = 1,0005 USD)