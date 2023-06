Ceny amerických priemyselných výrobcov klesli v máji výraznejšie

Washington 14. júna (TASR) - Ceny amerických priemyselných výrobcov zaznamenali minulý mesiac medzimesačný pokles, ktorý prekonal očakávania trhov. Navyše, v medziročnom porovnaní evidovali najslabší rast za 2,5 roka. To je podľa analytikov ďalší dôvod, aby americká centrálna banka na terajšom zasadnutí rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Ceny amerických producentov klesli v máji oproti aprílu o 0,3 % potom, ako v apríli zaznamenali medzimesačný rast na úrovni 0,2 %. Oznámilo to v stredu americké ministerstvo práce, ktoré ako dôvod uviedlo pokles nákladov na energie. Analytici s poklesom počítali, očakávali však, že dosiahne 0,1 %.



Okrem toho, v medziročnom porovnaní zaznamenali ceny výrobcov prudké spomalenie rastu, pričom rast dosiahol najnižšiu úroveň za zhruba 2,5 roka. V apríli sa ceny producentov zvýšili oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,3 %, v máji rast dosiahol iba 1,1 %. To bol najslabší medziročný rast cien amerických priemyselných výrobcov od decembra 2020, pričom analytici počítali s rastom o 1,5 %.



Informácie o vývoji cien producentov nasledovali deň potom, ako ministerstvo zverejnilo údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie. Tá v medziročnom porovnaní dosiahla v máji 4 %, čo bola najnižšia miera medziročnej inflácie od marca 2021.



Analytici preto očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) v stredu po skončení svojho dvojdňového zasadnutia oznámi, že úrokové sadzby ponecháva na pôvodnej úrovni. Urobila by tak prvýkrát od marca 2022, v ktorom spustila najrýchlejšie tempo zvyšovania úrokových sadzieb za vyše 40 rokov.