Ceny amerických výrobcov stúpli najvýraznejšie za sedem mesiacov
Výrobné ceny tovarov stúpli o 1,1 %, čiže najvýraznejšie od augusta 2023. Dôvodom bol predovšetkým rast cien zeleniny o 48,9 %.
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Ceny výrobcov v USA vo februári medzimesačne vzrástli o 0,7 % po tom, ako sa v januári oproti decembru zvýšili o 0,5 %. Nenaplnila sa tak prognóza, že tempo ich rastu sa zmierni na úroveň 0,3 %. Februárový medzimesačný rast amerických výrobných cien bol najsilnejší za sedem mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výrobné ceny tovarov stúpli o 1,1 %, čiže najvýraznejšie od augusta 2023. Dôvodom bol predovšetkým rast cien zeleniny o 48,9 %. Stúpli aj ceny motorovej nafty, vajec, benzínu, leteckého paliva a tabakových výrobkov. Ceny šperkov klesli o 4 % a zlacnel aj vykurovací olej a nealkoholické nápoje.
Ceny služieb sa posilnili o 0,5 %. Bol to ich najslabší rast za tri mesiace. Najvýraznejšie stúpli ceny turistických ubytovacích služieb, a to o 5,7 %.
V porovnaní s februárom minulého roka sa ceny amerických výrobcov celkovo zvýšili o 3,4 %. Išlo o ich najsilnejší medziročný rast za ostatných dvanásť mesiacov.
Výrobné ceny tovarov stúpli o 1,1 %, čiže najvýraznejšie od augusta 2023. Dôvodom bol predovšetkým rast cien zeleniny o 48,9 %. Stúpli aj ceny motorovej nafty, vajec, benzínu, leteckého paliva a tabakových výrobkov. Ceny šperkov klesli o 4 % a zlacnel aj vykurovací olej a nealkoholické nápoje.
Ceny služieb sa posilnili o 0,5 %. Bol to ich najslabší rast za tri mesiace. Najvýraznejšie stúpli ceny turistických ubytovacích služieb, a to o 5,7 %.
V porovnaní s februárom minulého roka sa ceny amerických výrobcov celkovo zvýšili o 3,4 %. Išlo o ich najsilnejší medziročný rast za ostatných dvanásť mesiacov.