Ceny amerických výrobcov v závere roka klesli viac, než sa čakalo

Washington 18. januára (TASR) - Ceny amerických výrobcov zaznamenali v poslednom mesiaci minulého roka pokles, pričom tempo poklesu prekonalo očakávania trhov. Vývoj cien producentov do veľkej miery ovplyvnili ceny energií. Bol to prvý pokles cien výrobcov v USA od augusta a zároveň najprudší za celý minulý rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Ministerstvo v stredu oznámilo, že ceny amerických výrobcov klesli v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,5 % po tom, ako v novembri zaznamenali rast po revízii mierne smerom nadol o 0,2 %. Analytici počítali s poklesom cien výrobcov o 0,1 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za mesiac november, ktoré poukazovali na rast cien producentov na úrovni 0,3 %.



Decembrové výsledky predstavujú prvý pokles cien producentov od augusta, v ktorom klesli o 0,1 %. Zároveň to znamená najvýraznejšie tempo poklesu za celý rok 2022, pričom okrem augusta ešte klesli v júli, a to o 0,4 %. Júlový údaj predstavoval prvý pokles cien producentov od apríla 2020.



Pod výraznejší než očakávaný pokles cien výrobcov v USA sa podpísali najmä ceny energií, ktoré klesli v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu až o 7,9 %. Tempo poklesu sa tak viac než zdvojnásobilo, keď v novembri klesli medzimesačne o 3,2 %. V rámci týchto cien najprudšie klesli ceny benzínu, až o 13,4 %.



V porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka sa ceny amerických výrobcov zvýšili o 6,2 %. Spomalili tak tempo rastu, keď v novembri medziročný rast cien dosiahol 7,3 %. Aj v tomto prípade sa údaje líšili od očakávaní analytikov. Tí počítali so spomalením medziročného rastu cien výrobcov iba na 6,8 %.