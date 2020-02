Ceny amerických výrobcov zrýchlili rast na vyše ročné maximum

Washington 19. februára (TASR) - Ceny amerických výrobcov vzrástli v januári najvýraznejšie za viac než rok. Podpísalo sa pod to najmä zvýšenie cien služieb.



Ako uviedlo v stredu americké ministerstvo práce, ceny producentov vzrástli v januári medzimesačne o 0,5 % po 0,2-percentnom raste v poslednom mesiaci minulého roka. Januárový výsledok predstavuje najvýraznejší rast cien výrobcov od októbra 2018. Rast je výraznejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s rastom cien výrobcov iba o 0,1 %.



Aj bez započítania nestabilných cien energií a potravín sa jadrové ceny producentov zvýšili o 0,5 %. Rovnako v tomto prípade bol rast cien vyšší, než predpokladali analytici. Tí očakávali, že jadrové ceny výrobcov sa zvýšia o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní vzrástli ceny amerických producentov v januári o 2,1 %. Bol to najvýraznejší medziročný rast cien výrobcov od mája minulého roka.



Opäť to znamená výraznejšie zrýchlenie rastu cien, než sa očakávalo. V decembri sa ceny producentov zvýšili medziročne o 1,3 %, pričom ekonómovia počítali s januárovým zrýchlením iba na 1,6 %.