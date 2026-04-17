< sekcia Ekonomika
Ceny benzínov a nafty sa v 15. týždni stabilizovali
Aktuálne ceny pohonných látok zostali výrazne vyššie ako v rovnakom období pred rokom, nafta o 20 %, benzín 95 o 11 %, prémiová nafta o 18 % a prémiové benzíny o 8 %.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Ceny základných pohonných látok a prémiových benzínov počas 15. týždňa zaznamenali iba veľmi nepatrné výkyvy a ukončili tak obdobie šiestich týždňov nepretržitého rastu. Obyčajný benzín nepatrne zdražel, obyčajná nafta a prémiové benzíny veľmi mierne zlacneli. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zmeny v cenách uvedených palív boli však len kozmetické, výrazne pod dlhodobým priemerným výkyvom, ktorý sa pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa za liter paliva. Obyčajná motorová nafta sa aktuálne predávala za cenu približne na úrovni tri a polročného maxima, základný benzín dvojročného maxima.
Najpozitívnejšou informáciou týždňa bolo zlacnenie prémiových druhov nafty o nadpriemerné 4 centy za liter, jej priemerná cena klesla na 1,951 eura (-4,4 centa). Za obyčajnú naftu motoristi platili v priemere 1,750 eura za liter (-0,1 centa). Základný benzín 95 sa predával za 1,669 eura za liter (+0,4 centa) a prémiové benzíny za 1,859 eura za liter (-0,1 centa).
Cena motorovej nafty na Slovensku bola o 16,7 % nižšia ako bol priemer EÚ, spotrebitelia platili tretiu najnižšiu cenu spomedzi krajín EÚ. Benzín bol na Slovensku lacnejší o 10 % ako priemer EÚ, jeho cena bola ôsma najnižšia v EÚ.
Ceny plynov sa na začiatku apríla 2026 zvýšili. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za 1,690 eura za kilogram (medzitýždňovo +3,7 centa), LPG (skvapalnený ropný plyn) za 0,852 eura za liter (+10 centov) a CNG (stlačený zemný plyn) za 1,896 eura za kilogram (+4,9 centa).
V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola cena plynu LPG vyššia o 17 %, CNG o 14,1 % a LNG o 0,4 %.
