< sekcia Ekonomika
Ceny benzínov a nafty v 38. týždni klesli
Zlacnenie motoristami preferovanej 95-ky bolo na úrovni dlhodobého priemeru.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Aktuálne ceny klasického benzínu, nafty a prémiových benzínov počas 38. týždňa klesli. Zlacnenie motoristami preferovanej 95-ky bolo na úrovni dlhodobého priemeru, ceny bežnej nafty a kvalitnejších benzínov sa upravili iba kozmeticky, o pár desatín centu. Prémiová nafta ako jediná zdražela, predávala sa za najvyššiu cenu od začiatku augusta 2025. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebiteľské ceny pohonných látok zostali nad úrovňou z minulého roka, drahšie boli v priemere o 4 %.
Ceny plynov zaznamenali oproti predchádzajúcemu týždňu odlišné cenové výkyvy. Najvýraznejšie stúpla cena CNG (stlačený zemný plyn) o 3,6 centa, kilogram stál 1,697 eura. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) vzrástla o 2,3 centa na 1,570 eura za kilogram. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa znížila o tri desatiny centa, liter stál 0,677 eura.
Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 9,3 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LNG o 7,9 %, LPG o 5,3 %.
Spotrebiteľské ceny pohonných látok zostali nad úrovňou z minulého roka, drahšie boli v priemere o 4 %.
Ceny plynov zaznamenali oproti predchádzajúcemu týždňu odlišné cenové výkyvy. Najvýraznejšie stúpla cena CNG (stlačený zemný plyn) o 3,6 centa, kilogram stál 1,697 eura. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) vzrástla o 2,3 centa na 1,570 eura za kilogram. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa znížila o tri desatiny centa, liter stál 0,677 eura.
Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 9,3 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LNG o 7,9 %, LPG o 5,3 %.