< sekcia Ekonomika
Ceny benzínov a nafty v 7. týždni stagnovali, prémiové palivá zlacneli
Pohonné látky sa naďalej predávali lacnejšie ako pred rokom, benzíny v priemere o 7 % a nafta o 5 %.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Ceny prémiových palív počas druhého februárového týždňa klesli, prémiová nafta zlacnela prvýkrát za posledných päť týždňov. Ceny základných druhov benzínu a nafty sa medzitýždňovo takmer nezmenili. Pohonné látky sa naďalej predávali lacnejšie ako pred rokom, benzíny v priemere o 7 % a nafta o 5 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena 95-oktánového benzínu zostala v medzitýždňovom porovnaní na 1,474 eura za liter, no 98-oktánový benzín zlacnel o štyri centy na 1,640 eura za liter. Mierne, o 0,1 centa na 1,467 eura za liter zdražela štandardná motorová nafta, no prémiová nafta zlacnela o 1,3 centa na 1,655 eura. Aktuálne ceny palív ostali pod úrovňou spred roka, a to 95-oktánový benzín o 7,1 %, prémiové benzíny o 6,9 %, nafta o 5,1 % a prémiová nafta o 5,4 %.
Ceny plynov v prvej polovici februára 2026 mierne rástli. Najvýraznejšie zdraženie o 0,5 centa zaznamenal skvapalnený zemný plyn (LNG), predával sa za 1,525 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zvýšila o 0,1 centa na 0,677 eura za liter, rovnako zdražel aj stlačený zemný plyn (CNG) na 1,748 eura za kilogram.
Ekologický plyn bioLNG ostal na hodnote z predchádzajúcich týždňov, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena CNG vyššia o 5,2 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 11,5 %, LNG o 13,3 % a nefosílny plyn bioLNG o 25,1 %.
Cena 95-oktánového benzínu zostala v medzitýždňovom porovnaní na 1,474 eura za liter, no 98-oktánový benzín zlacnel o štyri centy na 1,640 eura za liter. Mierne, o 0,1 centa na 1,467 eura za liter zdražela štandardná motorová nafta, no prémiová nafta zlacnela o 1,3 centa na 1,655 eura. Aktuálne ceny palív ostali pod úrovňou spred roka, a to 95-oktánový benzín o 7,1 %, prémiové benzíny o 6,9 %, nafta o 5,1 % a prémiová nafta o 5,4 %.
Ceny plynov v prvej polovici februára 2026 mierne rástli. Najvýraznejšie zdraženie o 0,5 centa zaznamenal skvapalnený zemný plyn (LNG), predával sa za 1,525 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zvýšila o 0,1 centa na 0,677 eura za liter, rovnako zdražel aj stlačený zemný plyn (CNG) na 1,748 eura za kilogram.
Ekologický plyn bioLNG ostal na hodnote z predchádzajúcich týždňov, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena CNG vyššia o 5,2 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 11,5 %, LNG o 13,3 % a nefosílny plyn bioLNG o 25,1 %.