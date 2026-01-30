< sekcia Ekonomika
Ceny benzínov a nafty vo 4. týždni mierne vzrástli
Najvýraznejšiu zmenu zaznamenali štatistici u štandardnej nafty, ktorá oproti predchádzajúcemu týždňu zdražela o 2,5 centa.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Ceny pohonných látok sa vo 4. týždni menili iba mierne. Zatiaľ, čo priemerná cena nafty a benzínov sa mierne zvýšila, ceny plynov stagnovali alebo klesali. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejšiu zmenu zaznamenali štatistici u štandardnej nafty, ktorá oproti predchádzajúcemu týždňu zdražela o 2,5 centa. Ceny benzínov sa menili iba o jednu až dve desatiny centa. Pohonné látky sa stále predávali za nižšie ceny ako pred rokom, v priemere o 9 %, no zároveň za najvyššie ceny od úvodu decembra 2025.
Mierne viac ako u štandardnej nafty sa zvýšila cena u prémiovej nafty, a to o 0,29 centa. Cenové výkyvy palív sa dlhodobo pohybujú na úrovni ± 1,5 centa za liter. Za liter 95-oktánového benzínu motoristi platili v priemere 1,454 eura, čo je nárast o 0,1 centa. Cena 98-oktánového benzínu vzrástla o 0,2 centa na 1,664 eura.
Ceny plynov sa v druhej polovici januára 2026 menili iba pri vybraných druhoch. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenal skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý medzitýždňovo zlacnel o 0,6 centa, predával sa za 1,494 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) klesla o tri desatiny centa na 0,674 eura za liter. Stlačený zemný plyn (CNG) ostal na cene z predchádzajúceho týždňa, kilogram stál 1,474 eura.
Ekologický plyn bioLNG stagnoval na hodnote z predchádzajúcich týždňov, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 7,1 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 12 %, LNG o 11,9 % a nefosílny plyn bioLNG o 23,3 %.
