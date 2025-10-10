< sekcia Ekonomika
Ceny benzínov v 40. týždni klesali, nafta zdražovala
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny bežného aj prémiových benzínov na prelome septembra a októbra klesali už tretí týždeň za sebou a dosiahli najnižšie hodnoty od polovice augusta. Pokles priemerných cien benzínov v medzitýždňovom porovnaní bol podpriemerný, menej ako jeden cent. Motorová nafta, klasická aj prémiová, zdražela a ich ceny dosiahli maximum za posledných deväť týždňov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Liter benzínu 95 sa predával za 1,516 eura (medzitýždňovo -0,6 centa), liter prémiových benzínov za 1,725 eura (medzitýždňovo -0,5 centa), bežná nafta stála 1,470 eura za liter (medzitýždňovo +1,1 centa) a prémiové druhy nafty 1,671 eura za liter (medzitýždňovo +0,9 centa).
Aktuálne ceny pohonných látok boli vyššie ako v rovnakom období minulého roka, benzín 95 o 2,6 %, prémiové benzíny o 3,4 %, základná motorová nafta o 4,9 % a prémiové nafty o 5,7 %.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. Výnimkou bol LNG (skvapalnený zemný plyn), ktorého cena vzrástla o 2,9 centa na 1,598 eura za kilogram. Cena CNG (stlačený zemný plyn) ostala na úrovni 1,699 eura za kilogram a cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa iba kozmeticky upravila smerom nadol, liter stál 0,673 eura.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 5,7 %, LNG o 4,5 %.
