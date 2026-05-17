Ceny benzínu a nafty na Kube vzrástli na takmer dvojnásobok
Kubánske ministerstvo financií a cien upozorňovalo na plánované zvýšenie cien pohonných látok už skôr s tým, že nové ceny oznámi v piatok 15. mája.
Autor TASR
Havana 17. mája (TASR) - Ceny benzínu a nafty na kubánskych čerpacích staniciach vzrástli v závere tohto týždňa na takmer dvojnásobok, aj keď väčšina čerpacích staníc v hlavnom meste Havana je v dôsledku americkej ropnej blokády pre verejnosť uzavretá. Informovala o tom agentúra Reuters.
Kubánske ministerstvo financií a cien upozorňovalo na plánované zvýšenie cien pohonných látok už skôr s tým, že nové ceny oznámi v piatok 15. mája. Uviedlo, že zvýšenie cien je vzhľadom na aktuálne náklady na dovoz palív nevyhnutné.
Informácie na niektorých čerpacích staniciach v Havane poukazujú na zvýšenie ceny prémiového benzínu na 2 USD (1,72 eura) za liter, zatiaľ čo pred zdražením to bolo 1,30 USD/liter. Cena bežného benzínu sa zvýšila z 0,95 USD na 1,80 USD/liter a cena nafty vzrástla z 1,10 USD na 2 USD za liter.
Väčšina čerpacích staníc je však zatvorená a vláda zatiaľ neuviedla, kedy budú pohonné látky za zvýšené ceny dostupné. Motoristi na Kube, ktorí už mesiace majú problém natankovať, uviedli, že sú z tejto neistoty frustrovaní. „Nič nevieme,“ povedal Roberto Veguet, taxikár z Havany. „Nevieme ani to, kde by sme si mohli benzín kúpiť,“ dodal.
Kuba zaznamenala poslednú dodávku ropy koncom marca, keď ruský tanker Anatolij Kolodkin priviezol približne 700.000 barelov (1 barel = 159 litrov). Tento objem vyčerpala ostrovná krajina s 10 miliónmi obyvateľov začiatkom mája. Vláda dodala, že ďalší vývoj cien pohonných látok bude závisieť od viacerých faktorov, medzi nimi od dodávateľa, nákladov na prepravu, poistenia či od výkyvov na medzinárodných trhoch.
Ceny na čiernom trhu sa medzitým zvýšili na 8 až 10 USD za liter benzínu. To je niekoľkonásobne vyššia cena než na svetových trhoch, čo si navyše väčšina Kubáncov ani nemôže dovoliť. Niektoré súkromné podniky začali dovážať palivá z USA a ďalších krajín prostredníctvom kontajnerových lodí, náklady sú však vysoké. Organizácia Spojených národov (OSN) označila americkú blokádu Kuby za nelegálnu a za porušovanie ľudských práv obyvateľov ostrovnej krajiny.
(1 EUR = 1,1628 USD)
