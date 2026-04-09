Ceny benzínu v Nemecku rástli výraznejšie ako v susedných štátoch EÚ
V období od 30. marca do 6. apríla sa cena benzínu v Nemecku zvýšila približne o 11 centov za liter, zatiaľ čo ceny vo väčšine susedných krajín vzrástli len o niekoľko centov.
Autor TASR
Berlín 9. apríla (TASR) - Ceny benzínu v Nemecku v posledných dňoch vzrástli výraznejšie ako v susedných členských štátoch EÚ. V období od 30. marca do 6. apríla sa cena benzínu v Nemecku zvýšila približne o 11 centov za liter, zatiaľ čo ceny vo väčšine susedných krajín vzrástli len o niekoľko centov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolal na údaje Európskej komisie (EK).
Dánsko zaznamenalo podobne výrazný nárast o približne 9 centov, zatiaľ čo ceny v Poľsku a Rakúsku klesli v dôsledku vládnych opatrení. Obdobie, na ktoré sa údaje vzťahujú, sa do veľkej miery prekrýva so zavedením nového pravidla, na základe ktorého môžu čerpacie stanice v Nemecku zvyšovať ceny len raz denne. Nemecký autoklub ADAC zaznamenal v prvých dňoch po nadobudnutí účinnosti tohto pravidla celoštátny nárast cien v priemere o viac ako 10 centov. Ceny nafty v sledovanom období tiež vzrástli, Nemecko však v porovnaní s inými štátmi EÚ nevynikalo.
