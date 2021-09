Ceny bitcoinu a etherea sa dostali na najvyššiu úroveň od mája

New York 4. septembra (TASR) - Ceny dvoch najväčších kryptomien, bitcoinu a etherea, v piatok (3. 9.) vzrástli na najvyššie úrovne od mája. Bitcoin sa dostal nad 51.000 USD (42.958,22 eura) a ethereum nad 4000 USD.



Podľa investorov posilnenie bitcoinu súviselo s vypršaním opcií v hodnote miliónov dolárov, rovnako ako s "holubičím" prejavom šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella pred týždňom v Jackson Hole. Podľa nich bitcoin dobieha posilňovanie iných aktív, ktoré na Powellove slová reagovali okamžite.



Cena bitcoinu sa v piatok podľa Coin Metrics dostala až na 51.026,24 USD, čo bolo najviac od 14. mája. Cena etherea vzrástla až na 4025,75 USD, čo bolo najviac od 15. mája. Obe kryptomeny neskôr prišli o časť ziskov a bitcoin sa v sobotu okolo 14.00 h SELČ predával so stratou 0,40 % (v priebehu 24 hodín) po 49.997,63 USD a ethereum s 1,12 % mínusom po 3904,21 USD.



Motorom posilňovania etherea je podľa analytikov frenetický dopyt po NFT. Šéf spoločnosti Enigma Securities Joseph Edwards uviedol, že príčinou vysokého dopytu po ethereu je veľký záujem investorov o NFT, z ktorých mnohé sú založené na blockchaine Ethereum. "Stále je to primárne NFT boom, ktorý nepriamo ženie trhy," dodal Edwards.



(1 EUR = 1,1872 USD)