Ceny bratislavských bytov koncom roka 2022 klesli

Bratislava 24. februára (TASR) - Ceny bratislavských bytov ponúkaných na sekundárnom trhu klesli v poslednom štvrťroku 2022 o 2,8 %, medziročne však ich cena narástla o 14,64 %. Priemerné nájomné s energiami bolo na úrovni 789 eur. V piatok o tom informovala spoločnosť Bencont Group, ktorá sa zaoberá analýzami realitného trhu, komodít a realitným developmentom.



Prenájom jednoizbového bytu v Bratislave v štvrtom kvartáli 2022 bol vo výške 536 eur, dvojizbové byty sa prenajímali za 714 eur a trojizbové za 937 eur vrátane energií. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2022 sa najvýraznejšie znížili ceny čiastočne zrekonštruovaných bytov, a to o 4,29 %, ceny bytov v pôvodnom stave o 3,72 % a ceny čiastočne zrekonštruovaných bytov o 3,19 %.



Priemerná absolútna cena sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížila o 0,84 % na 243.589 eur. Ide však o medziročný nárast na úrovni 14,2 %. Vývoj priemernej rozlohy bytov sa v poslednom štvrťroku odklonil od klesajúceho trendu. Podiel štvorizbových bytov sa totiž zvýšil, a to na úkor jednoizbových bytov. "Dôvodom môže byť pokračujúci výpredaj menších bytov s nižšou absolútnou cenou, ktoré sú lacnejšou alternatívou k drahším novostavbám," uviedla spoločnosť Bencont Group.



Podľa hlavného analytika Bencont Investments Rudolfa Bruchárika sa očakáva aj naďalej oslabený dopyt z dôvodu zvýšených úrokových sadzieb. "Spolu s kritériami Národnej banky Slovenska, obmedzujúcimi úverovanie, zhoršujú dostupnosť bývania. Vysoké úrokové sadzby a očakávania pretrvávajúcej vyššej inflácie budú prispievať k prehodnoteniu rozhodnutí záujemcov kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť," vyjadril sa Bruchárik s tým, že časť záujemcov, ktorá potrebuje nové bývanie na isté obdobie, sa preorientuje na trh nájomných bytov.



Ako uviedol Bruchárik, neočakáva sa výrazný rast ponuky, ktorý by mohol ovplyvniť cenu. "Veľa predávajúcich môže pri pohľade na dnešnú situáciu odložiť predaj bytu a čakať na vhodnejšiu príležitosť. Nové úrokové sadzby bezpochyby ovplyvňujú nových potenciálnych kupujúcich," priblížil analytik a dodal, že oslabený dopyt bude najväčším faktorom, ktorý prispeje k zníženiu cien nehnuteľností na sekundárnom trhu.



Doplnil, že ceny nehnuteľností môžu klesnúť, a to o 5 %. "Neočakávame však dlhodobý klesajúci trend a v druhej polovici roka 2023 predpokladáme zastabilizovanie situácie," uzavrel Bruchárik.