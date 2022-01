Cena Brentu uzatvorila nad 90 USD/barel, ropa rastie už šiesty týždeň

New York 30. januára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v závere tohto týždňa na nové 7-ročné maximá, pričom cena Brentu nakrátko vyskočila vysoko nad 91 USD za barel (159 litrov). Na vysokej úrovni ukončila aj obchodovanie v tomto týždni, a to nad 90 USD/barel. Ceny ropy zároveň zaznamenali rast za celý týždeň, už šiesty po sebe.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla v závere piatkového obchodovania (28. 1.) o 69 centov (0,77 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 90,03 USD (80,83 eura) za barel. Počas obchodovania nakrátko vzrástla na 91,70 USD/barel, najvyššiu hodnotu od októbra 2014. Čo sa týka týždenného vývoja, cena Brentu zaznamenala rast šiesty týždeň po sebe, čo je najdlhšie obdobie nepretržitého rastu od októbra minulého roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla v závere piatkového obchodovania rast o 21 centov (0,24 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 86,82 USD/barel. V priebehu obchodovania vzrástla nakrátko na 88,84 USD/barel. Podobne ako v prípade Brentu to bola najvyššia cena od októbra 2014.



Ceny komodity tlačí nahor zhoršujúca sa situácia medzi Ruskom a západnými štátmi v dôsledku rastúceho napätia na ukrajinskej východnej hranici. Prípadný útok Ruska voči Ukrajine vyvoláva obavy z narušenia dodávok surovín, najmä zemného plynu do Európy.



Trhy okrem toho reagovali aj na útoky jemenských povstalcov proti Spojeným arabským emirátom (SAE), ktoré patria k najväčším vývozcom ropy na svete, ako aj na pomalé zvyšovanie ťažby zo strany najväčších producentov združených v OPEC+. Tí sa dohodli na pokračovaní postupného zvyšovania produkcie o 400.000 barelov denne, toto tempo je však v porovnaní s dopytom na trhu slabé. Navyše, producenti ani dohodnuté tempo zvyšovania ťažby nedodržujú.



Trhy teraz čakajú na zasadnutie OPEC+, ktoré sa uskutoční 2. februára. Očakáva sa však, že zoskupenie ropných producentov nebude v pôvodnej dohode o ťažbe v marci nič meniť.



(1 EUR = 1,1138 USD)