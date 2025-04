Ceny britských nehnuteľností rástli vo februári najprudšie za dva roky

Londýn 16. apríla (TASR) - Ceny domov v Británii rástli vo februári najprudším tempom za viac než dva roky. Poukázali na to v stredu zverejnené oficiálne údaje britského štatistického úradu ONS. Pod tento vývoj sa podľa analytikov mohol podpísať zvýšený dopyt pred vypršaním výhodných daní z nehnuteľností. Tie platili iba do konca minulého finančného roka, ktorý sa skončil 31. marca. Informovala o tom agentúra Reuters.



Priemerná cena domu v Británii vzrástla vo februári medziročne o 5,4 % na 268.000 libier (313.194 eur). To bolo najvýraznejšie tempo rastu od decembra 2022. Na porovnanie, v januári tohto roka rast cien dosiahol 4,8 %.



Analytici odhadujú, že blížiaci sa koniec dočasných nižších daní pre kupcov lacnejších domov, ako aj pre ľudí kupujúcich svoj prvý dom, presvedčili záujemcov o nehnuteľnosti, aby svoje plány urýchlili. Ľudia kupujúci dom v Anglicku a Severnom Írsku nemuseli do konca marca platiť daň z nehnuteľnosti, ak kúpili nehnuteľnosť do sumy 250.000 libier. Od apríla sa však táto hranica znížila na 125.000 libier, pričom od 125.001 do 250.000 libier už platí daň vo výške 2 %, od 250.001 do 925.000 libier 5 %, od 925.001 do 1,5 milióna libier 10 % a nad 1,5 milióna hodnoty domu sa platí 12-percentná daň.



Okrem toho sa zvýšila daň pre tých, ktorí kupujú svoju prvú nehnuteľnosť. Tam sa do 31. marca neplatila daň do 425.000 libier. Od 1. apríla už horná hranica na nulovú daň predstavuje 300.000 libier.



(1 EUR = 0,8557 GBP)