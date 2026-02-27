< sekcia Ekonomika
Ceny bytov a domov sa vo 4. štvrťroku medziročne zvýšili o 13 %
Výraznejší vplyv malo zdražovania existujúcich, teda starších nehnuteľností.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie si na konci roka 2025 udržali vysoké tempo rastu, keď si medzikvartálne pripísali 3 % a medziročne necelých 13 %. Výraznejší vplyv malo zdražovanie existujúcich, teda starších nehnuteľností. Z regionálneho hľadiska dvojciferné tempo medziročného rastu cien evidovalo až šesť z ôsmich krajov SR. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Domy a byty sa na Slovensku vo 4. štvrťroku 2025 predávali za ceny o 12,8 % vyššie ako pred rokom. Dvojciferné tempo medziročného rastu cien evidovali štatistici vo všetkých štvrťrokoch minulého roka. Súčasne aktuálne tempo rastu bolo druhé najvyššie za posledných 13 štvrťrokov. Výraznejšie medziročne zdraželi existujúce nehnuteľnosti (+ 13,4 %), pri nových nehnuteľnostiach rástli ceny o niečo pomalšie (+ 9,8 %).
Celkové priemerné ceny nehnuteľností určených na bývanie medziročne vzrástli vo všetkých ôsmich krajoch, a to od 7,4 % v Košickom kraji do takmer 17 % v Banskobystrickom kraji. Dvojciferné priemerné tempo rastu cien za rok zaznamenalo až šesť z ôsmich regiónov Slovenska, pričom najvyššie priemerné rasty spomedzi regiónov zaznamenali aj v Bratislavskom kraji (+ 13,8 %) a v Trenčianskom kraji (+ 13,4 %).
S výnimkou Nitrianskeho a Košického kraja výraznejšie medziročne vzrástli ceny existujúcich nehnuteľností. Vo všetkých ostatných, teda v šiestich regiónoch Slovenska medziročný nárast cien existujúcich nehnuteľností prekročil dvojcifernú hodnotu. Najvýraznejší rast o viac ako 18 % zaznamenal Banskobystrický kraj a o viac ako 14 % zdraželi staršie nehnuteľnosti aj v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. Len mierne pomalšie, ale medziročne výrazné tempo rastu cien starších nehnuteľností nad úrovňou 13 % zaevidovali aj v Trnavskom a Prešovskom kraji. O vyše 10 % to bolo aj v Žilinskom kraji.
Realizačné ceny nových domov a bytov sa medziročne zvýšili od 5 % do 9,5 %, výraznejšie tempo rastu si pripísali len v Košickom kraji (+ 15,3 %) a v Nitrianskom kraji (+ 17,7 %).
Medzikvartálne vzrástli realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku vo 4. štvrťroku 2025 v priemere o 3,1 %. Bolo to pomalšie tempo ako v predošlom 3. štvrťroku, ale vyššie tempo ako v prvej polovici roka, keď bol rast cien miernejší, a to len nad úrovňou 2 %. K aktuálnemu výsledku prispelo predovšetkým zvýšenie cien existujúcich nehnuteľností o 3,3 %. Nové nehnuteľnosti ceny v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom navýšili o 1,7 %.
Priemerné ceny medzikvartálne narástli vo všetkých ôsmich krajoch, a to od 0,8 % v Košickom kraji do 4,6 % v Trenčianskom kraji. Vyššie priemerné tempo rastu celkových cien na úrovni 4 % a viac zaznamenali aj Banskobystrický a Bratislavský kraj.
