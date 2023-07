Ceny bytov klesajú už 12 mesiacov, vrátili sa na úroveň roku 2021

Bratislava 18. júla (TASR) - V polovici roku 2023 ceny bytov ďalej klesajú, dostali sa na úroveň spred dvoch rokov. Pokles je zaznamenaný nielen medzikvartálne, ale aj medziročne, v niektorých mestách až o 15 %. Zaznamenali to aktuálne údaje z aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.



"Trend poklesu cien bytov je citeľný aj napriek tomu, že na trhu je v ponuke stále pomerne dosť novostavieb, a to najmä v Bratislave. Na druhej strane, je medzikvartálny pokles cien oproti marcu takmer o polovicu menší, čo naznačuje postupnú stabilizáciu," uviedol Michal Pružinský, analytik portálu Nehnuteľnosti.sk.



Po druhom štvrťroku je zjavný pokles cien slovenských bytov vo všetkých segmentoch aj v medziročnom porovnaní. Pri menších bytoch dosiahol dvojcifernú hodnotu vo viac ako polovici slovenských regiónov a mestských častí. Jedinou výnimkou podľa portálu je okres Bratislava IV s kvartálnym nárastom päť percent a medziročným poklesom len 2,58 %. Priemerná cena dvojizbových bytov išla za rok nadol najvýraznejšie v Prešove (o 22,6 %), vo všetkých častiach Košíc (o 14,1 % až 17,61 %), v Bratislave II (o 14,61 %) a v Trenčíne (o 14,6 %).



V druhom štvrťroku sa pokles cien dotkol aj segmentu trojizbových bytov. Okrem centra Bratislavy, kde sú ceny väčších bytov medziročne stále vyššie o 14 %, sa ceny znižovali na celom Slovensku. Najviac klesli ceny za rok v Prešove (o 16,77 %), Trenčíne (o 15,79 %), v košických častiach mimo centra (o 10,22 % až 14,06 %) a v Trnave (o 13,07 %).



"Segment trojizbových bytov zareagoval na túto krízovú situáciu ako posledný. Ešte v marci sme v dynamických slovenských regiónoch zaznamenali rast cien, no v stagnujúcej ekonomickej situácii na Slovensku i v Európe zvolili pravdepodobne aj potenciálni klienti so silnejším zázemím opatrnú pozíciu," dodal Pružinský.