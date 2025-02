Ceny bytov koncom vlaňajška v niektorých mestách prekonali rekordy

Bratislava 11. februára (TASR) - Trh s nehnuteľnosťami zaznamenal koncom minulého roka ďalší nárast, ťahali ho hlavne veľké mestá, ako Bratislava, Košice a Žilina. Ceny bytov v týchto mestách prekonávali rekordy spred krízového obdobia. Upozornil na to realitný portál Nehnuteľnosti.sk s odvolaním sa na aktuálne údaje z aplikácie Trhové reporty.



V porovnaní s koncom roka 2023 sa v závere vlaňajška ceny bytov vo väčšine miest zvýšili o viac ako 10 %. Podľa realitného portálu menšie byty zdraželi najviac v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline.



"Vysoké úrovne rastu v košických mestských častiach spôsobuje pomerne nízka ponuka bytov na predaj. Výstavba nových bytov je tu utlmená, ľudia preto kupujú, čo je v ponuke, a to tlačí na rast cien," vysvetlil analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský. Doplnil, že na severe Slovenska, konkrétne v Žiline, ceny bytov ťahali najmä novostavby. Pri menších žilinských bytoch stúpli medziročne takmer o 15 %, trojizbové byty takmer o 22 %.



Podľa realitného portálu v závere minulého roka najviac prekvapili ceny trojizbových bytov. A to najmä veľké byty v bratislavskom Starom Meste, ktoré ako jediné v medzikvartálnom porovnaní zaznamenali dvojciferný nárast (11,11 %). "Vďaka dokončovaniu luxusných developerských projektov sa s takýmto výsledkom dalo počítať. Ceny v centre metropoly patria naďalej k tomu najdrahšiemu, čo je na slovenskom trhu v ponuke," zhodnotil Pružinský.



Ceny rástli rekordne aj v medziročnom porovnaní, a to v mestskej časti Košice I (28,82 %) a Žiline (21,69 %). Dvojciferné medziročné nárasty zaznamenali i ďalšie mestské časti v Bratislave i Košiciach. "Zvýšený záujem u developerských projektov ku koncu roka potvrdil naše prognózy. Keďže sa od januára zvyšovala DPH z 20 na 23 %, záujemcovia o kúpu sa rozhodli nečakať, kým developeri tento nárast premietnu do koncovej ceny, a kúpiť byt ešte za starú cenu," priblížil Pružinský.