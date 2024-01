Bratislava 15. januára (TASR) - Ceny bytov na konci roka 2023 opäť poklesli na celom Slovensku. Hoci od jesene klesli ceny len mierne, v medziročnom porovnaní pokles dosahuje aj dvojciferné čísla. Vyplýva to z údajov aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk. Ceny bytov klesajú už 18 mesiacov, teda od jesene 2022.



Medziročný pokles je podľa realitného portálu zjavný vo všetkých regiónoch Slovenska. V porovnaní s koncom roka 2022 klesli ceny dvojizbových bytov najviac v Banskej Bystrici (-16,88 %), v časti Košice III (-16,11 %), v okrese Bratislava II (-12,38 %) a v Nitre (-11,49 %).



"Ceny bytov sa priblížili k hodnotám spred dvoch rokov. Úroky hypoték sú stále pre väčšinu záujemcov príliš vysoké a navyše, dopyt ľudí ku koncu roka tradične slabne," priblížil analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.



Pokles cien koncom roka sa dotkol aj väčších bytov. Ceny trojizbových bytov klesli medzikvartálne aj medziročne dokonca aj v centre Bratislavy, vyplýva z údajov realitného portálu. Oproti tretiemu štvrťroku klesli najviac ceny bytov v košickom Starom Meste, a to o 14,14 %. Najviac tu ceny bytov poklesli aj medziročne, a to o 17,07 %.



Ceny trojizbových bytov za posledný rok klesli aj v časti Košice III (-14,44 %), v okrese Bratislava III (-13,41 %) a v Žiline (-14,43 %).



Podľa Pružinského stále platí, že novostavby si ceny držia a klesajú skôr ceny starších bytov. "Môžeme to vidieť práve na anomálii v mestskej časti Bratislava IV, spôsobili ju dokončené rezidenčné projekty, ktoré prišli v štvrtom kvartáli do predaja," vysvetlil analytik.