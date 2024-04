Analytici: Ceny bytov v SR začali v 1. kvartáli tohto roka rásť

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovenský realitný trh klesal viac ako 18 mesiacov, keď posledným rastovým kvartálom bol ešte 2. štvrťrok 2022. Na konci roku 2023 sa však situácia stabilizovala a v 1. kvartáli tohto roka je už vidieť mierny rast cien, a to takmer vo všetkých krajoch a mestách. Potvrdzujú to aktuálne údaje realitného portálu Nehnutelnosti.sk.



Výraznejší posun je podľa portálu najmä pri 2-izbových bytoch, ktoré sú na slovenskom trhu najrozšírenejšie a je po nich aj najväčší dopyt. Na zmeny trhu reagujú rýchlejšie, teda pri poklese zlacneli medzi prvými a v súčasnosti rastú skôr ako iné reality.



Ich ceny rastú nielen medzi kvartálmi, ale v niektorých lokalitách aj medziročne. Za prvý štvrťrok tohto roka oproti poslednému kvartálu vlaňajška ceny menších bytov najviac stúpli v Košiciach (3,76 % až 10,42 %), Trnave (7,14 %), Nitre (5,34 %) a v Trenčíne (5,22 %). Najvyšší medziročný rast zaznamenali Košice IV (7,41 %), mierne vzrástli aj v Trenčíne a Košiciach II a III.



"Ponuka na trhu s bytmi je počas prvých troch mesiacov roka stabilná. Nerastie ani neklesá. To je tiež dôležitý indikátor toho, že slovenský trh našiel novú rovnováhu," priblížil analytik portálu Nehnutelnosti.sk Michal Pružinský.



Zároveň upozornil, že väčšie byty vždy reagujú na zmeny situácie pomalšie. Dlhšie si držia hodnotu a ich cena rastie pomalšie. "Na začiatku roku 2024 však vidíme trend rastu aj pri 3-izbových bytoch," zdôraznil analytik.



Medzi ťahúňov patria najmä obvody Košice I a Košice II, kde rastú ceny kvartálne (24,71 % a 4,79 %) aj medziročne (6 % a 7,36 %). Kvartálny posun nahor bol zaznamenaný aj v Žiline (4,22 %), Bratislave II (3,26 %) či Bratislave V (3,2 %).



"Vzhľadom na klesajúcu infláciu nielen na Slovensku, ale aj v eurozóne sa dá očakávať, že Európska centrálna banka (ECB) by mohla pristúpiť k znižovaniu úrokových sadzieb ešte v prvej polovici roka. To by mohlo prispieť k ďalšiemu zlepšeniu nálady na trhu s nehnuteľnosťami," dodal Pružinský.