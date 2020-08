ANALYTICI: Ceny bytov napriek kríze rastú

Bratislava 31. augusta (TASR) – Ceny bytov v polovici tohto roka oproti minulému kvartálu aj napriek kríze vzrástli v priemere o 3,6 %. Upozornili na to analytici spoločnosti Nehnuteľnosti.sk. Očakávajú, že tento trend môže pokračovať aj naďalej. Naopak, ceny nájmov v 2. kvartáli klesali.



"Ceny dvojizbových bytov sa oproti 1. štvrťroku zvýšili o 4,26 %, čo môžeme považovať za stále vysoké tempo rastu, najmä ak zvážime situáciu a okolnosti počas jari," zdôvodnili analytici. Priemerná cena v tomto segmente sa v metropole Slovenska zastavila na čísle 161.000 eur. "Priemer ostatných krajských miest je tesne pod úrovňou 100.000 eur," dodali na porovnanie s tým, že rozdiel medzi Bratislavou a inými krajskými mestami je naďalej priepastný. "Najväčší medzikvartálny nárast bol zaznamenaný v Trnave, kde priemerná cena dvojizbových bytov prekročila hranicu 100.000 eur. Naopak, pokles o 3000 eur bol zaznamenaný v 5. bratislavskom okrese, kde sa cena ustálila a osciluje už niekoľko kvartálov okolo ceny 150.000 eur," podotkla spoločnosť.



Ceny trojizbových bytov v 2. kvartáli 2020 rástli pomalšie, medzikvartálny nárast tesne prekonal jedno percento. "Bratislavský priemer trojizbových bytov je na úrovni 206.000 eur, kým ceny v ostatných krajských mestách sú na úrovni 118.000 eur," vyčíslili analytici. Túto štatistiku "kazí" hlavne 1. bratislavský okres, kde sa pohybujú ceny tohto segmentu bývania okolo 303.000 eur, no na druhej strane zaznamenal najvyšší medzikvartálny pokles ceny trojizbových bytov (3,81 %). "Najvyšší medzikvartálny percentuálny nárast zaznamenal Trenčín, kde sa priemerná cenovka za trojizbové byty dostala na úroveň 100.000 eur. Napriek tomu ostáva Trenčín najlacnejším krajským mestom, čo vytvára predpoklad na budúci rast," poznamenali analytici.



V prípade nájmov sa podľa analytikov rozkývala základná rovnica trhu, a to najmä v hlavnom meste. Poklesol dopyt a narástla ponuka. "To sa takmer okamžite prejavilo v miernom poklese ceny," uviedli analytici. Príčinou je podľa nich odchod študentov, zahraničných pracovníkov, ale i menej turistov, pre ktorých sú určené byty na krátkodobý prenájom. Najviac sa to prejavilo v okrese Bratislava 1. "Dlhodobé budovanie širokej ponuky bytov určených na prenájom má v Bratislave za sebou prvý rozsiahly šok, z ktorého sa bude spamätávať spolu so zvyškom ekonomiky pravdepodobne dlhšie obdobie," uzavreli analytici.