Ceny bytov neklesnú, analytik radí požiadať o úver čím skôr

Bratislava 19. mája (TASR) – Napriek tomu, že je kríza, je málo pravdepodobné, že ceny nehnuteľností v tomto roku klesnú. Myslí si to finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, ktorý zároveň radí ľuďom, že ak potrebujú bývať, mali by požiadať o úver čím skôr.



Ako upozornil, bytov je na slovenskom realitnom trhu nedostatok a už májové čísla hovoria, že sa dopyt po kúpe obnovuje. „Ak máte dostatočný príjem, istotu v práci a potrebujete nové bývanie, je lepšie poponáhľať sa s úverom. Úrokové sadzby totiž rastú,“ dodala spoločnosť OVB.



Koronakríza v marci a apríli podľa spoločnosti na Slovensku takmer „zastavila život“, preto sa očakávalo, že nízky dopyt stlačí ceny bytov. „Nestalo sa tak. Už dnes je záujem najmä o byty opäť blízko normálu spred koronakrízy,“ dodala spoločnosť. Podľa odhadov viceprezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Mária Glosa je aktuálne dopyt na úrovni 80 – 90 % štandardu. Pokles cien je preto nereálnym očakávaním.



Ceny bytov drží na vysokej úrovni niekoľko impulzov, avšak hlavnou príčinou je dlhodobo nedostatočná ponuka v porovnaní s dopytom. Dopytom by však podľa sprostredkovateľskej spoločnosti mohol „zahýbať“ sťažený prístup k úverom na bývanie. „Banky sa v súčasnej neistej situácii snažia chrániť pred klientmi, pri ktorých je vyššie riziko nesplácania úverov. Viacero bánk už zdvihlo úroky pri hypotékach a najmä sprísnilo podmienky,“ vysvetlil Búlik s tým, že banky sa tak snažia vyradiť záujemcov, ktorí majú nižší príjem, alebo sú príjmovo „na hrane“, pretože majú deti alebo iné úvery.



Ako dodal Búlik, pokles ekonomiky bude zrejme trvať dlhšie a nábeh do normálu bude postupný. „Je preto predpoklad, že úrokové sadzby nielen ďalej neklesnú, ale postupne narastú vo všetkých bankách,“ uzavrel Búlik s tým, že na trhu sú ešte banky, ktoré zatiaľ úrokové sadzby nezvýšili. Záujemcom preto odporúča nechať si vypracovať ponuky na dlhšie fixácie, ideálne na 10 rokov a uzavrieť úverovú zmluvu čím skôr.