Ceny bytov opäť narástli, kúpa bez RK môže ušetriť tisíce eur
Priemerná cena bytov dosiahla 3378 eur za štvorcový meter (m2), čo je o 115 eur viac než koncom minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Ceny bytov na Slovensku opäť výrazne rastú. Podľa aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) boli byty v prvom štvrťroku 2026 medziročne drahšie o 11,1 %. Priemerná cena bytov dosiahla 3378 eur za štvorcový meter (m2), čo je o 115 eur viac než koncom minulého roka. Podľa portálu Bezrealitky.sk v čase rastúcich cien sa oplatí sledovať aj náklady spojené s kúpou či predajom nehnuteľnosti. Kúpa bytu bez realitnej kancelárie (RK) môže ušetriť tisíce eur.
Pre kupujúcich aj predávajúcich rast cien bytov neznamená len vyššiu cenu samotnej nehnuteľnosti, ale aj nákladov naviazaných na predajnú cenu percentuálne. Ak sa pri predaji počíta s priemernou províziou 4 %, pri byte za 200.000 eur ide o 8000 eur, za 250.000 eur o 10.000 eur a za 300.000 eur o 12.000 eur.
„Pri rastúcich cenách bývania sa oplatí pozerať nielen na cenu bytu alebo domu, ale aj na všetky náklady, ktoré sú s transakciou spojené. Pri percentuálnej provízii platí, že čím drahšia je nehnuteľnosť, tým vyššia je aj absolútna suma provízie. Preto je prirodzené, že ľudia čoraz viac porovnávajú, ktoré časti procesu si vedia vyriešiť bezpečne priamo, a kde si naopak zaplatiť odbornú pomoc,“ uviedol Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Pri nehnuteľnosti za stovky tisíc eur podľa neho dáva zmysel ušetriť na automatickej percentuálnej provízii, no zároveň si postrážiť právnu istotu, bezpečné vysporiadanie peňazí a jasné odovzdanie nehnuteľnosti. „Základom je dobrá príprava, overené informácie a odborná pomoc pri častiach, kde môže chyba stáť najviac,“ odporučil Kadleček.
Ľudia by mali pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti bez realitnej kancelárie myslieť na 10 pravidiel. Ešte pred rokovaním treba overiť skutočného vlastníka v liste vlastníctva a katastri. Pri kúpe možno využiť aj obchodný register, stavebnú dokumentáciu aj dostupné verejné zdroje.
Pred podpisom rezervácie alebo kúpnej zmluvy treba preveriť ťarchy, záložné práva, vecné bremená, exekúcie alebo iné právne obmedzenia. Tie môžu ovplyvniť financovanie, prevod vlastníctva aj budúce užívanie bytu či domu.
Pri byte sa oplatí preveriť stav rozvodov, okien, kúrenia, spoločných priestorov, plánované opravy domu a fond opráv. Pri dome aj strechu, izoláciu, siete, pozemok či prístupovú cestu.
Rezervačná dohoda má zmysel až vtedy, keď je jasná cena, spôsob financovania, termíny, vlastnícke vzťahy a stav nehnuteľnosti.
Kupujúci by mal vopred vedieť, či bude kupovať z vlastných zdrojov, cez hypotéku alebo ich kombináciou. Predávajúci by si mal preveriť, či má záujemca reálnu schopnosť kúpu financovať.
Zmluva musí presne popisovať nehnuteľnosť, cenu, spôsob úhrady, termíny, podmienky prevodu, sankcie aj odovzdanie.
Peniaze netreba posielať priamo na účet predávajúceho. Má ich držať dôveryhodná tretia strana, napríklad advokát, notár alebo banka, až kým sa nesplnia podmienky prevodu.
Dobrá cena nestačí, ak inzerát nevyzerá dôveryhodne. Predávajúci by mal pripraviť kvalitné fotografie, presný popis, informácie o výmere, dispozícii, stave, mesačných nákladoch, vybavení, parkovaní či lokalite.
Už pred podpisom zmluvy má byť jasné, kto podáva návrh na vklad, kedy sa uvoľňujú peniaze z úschovy, kedy sa nehnuteľnosť odovzdáva a kto zabezpečí prepis energií.
Pri odovzdaní by mal vzniknúť odovzdávací protokol so stavmi meračov, počtom kľúčov, zoznamom vybavenia a prípadnými dohodami o tom, čo v byte zostáva. Pomôže aj fotodokumentácia. Možno tak predísť sporom po predaji.
