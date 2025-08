Ceny bytov rástli aj v druhom kvartáli, výraznejšie najmä v Košiciach

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ceny bytov na Slovensku rástli aj v druhom štvrťroku 2025, výraznejšie najmä v Košiciach. Medzikvartálne najvýraznejšie posilnili ceny trojizbových bytov v druhom košickom okrese, a to o vyše 15 %. Vyplýva to z údajov trhových reportov portálu Nehnuteľnosti.sk.



Rast cien v dvojizbových bytoch sa v druhom štvrťroku prejavil naprieč všetkými košickými mestskými časťami. Košice I a Košice II sa podľa portálu cenami priblížili bratislavským okrajovým zónam. Najvýraznejšie ceny dvojizbových bytov vzrástli v treťom košickom okrese, a to kvartálne o 8,28 % a medziročne o 24 %.



V Bratislave rástli ceny dvojizbových bytov najrýchlejšie v mestskej časti Bratislava III, kde sa medzikvartálne zvýšili o vyše desať percent. V ostatných bratislavských mestských častiach boli cenové prírastky skôr mierne, čo podľa portálu súvisí s vysokou úrovňou priemerných cien, ktoré už priestor na prudký rast obmedzujú. V Žiline a Trnave ceny dvojizbových bytov mierne klesali.



„Košice sa čoraz viac profilujú ako silný regionálny trh s rastúcim dopytom a kúpyschopnosťou obyvateľstva. Tento vývoj sa následne premieta aj do cien nehnuteľností,“ zhodnotil analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.



Ceny trojizbových bytov v Košiciach zaznamenali najvýraznejší nárast cien spomedzi všetkých veľkých miest na Slovensku. V časti Košice III narástli v porovnaní s minulým rokom o 25 %.



V hlavnom meste sa ceny trojizbových bytov menili len minimálne, v mestskej časti Bratislava III priemerné ceny dokonca mierne klesli. Naopak, v Trenčíne priemerná cena trojizbového bytu vzrástla o vyše desať percent a aktuálne dosahuje 170.000 eur.



V druhom kvartáli tohto roka rástli aj ceny nájmov, opäť najmä v Košiciach. Mesačné nájomné v jednoizbovom byte v Košiciach I sa pohybovalo na úrovni 650 eur. Medziročne narástlo o 16 %, čo z lokality spravilo podľa portálu najrýchlejšie rastúci nájomný trh na Slovensku. V medziročných porovnaniach dvojciferný rast nájomného dosiahlo viacero lokalít naprieč celým Slovenskom.



Ceny nájmov rástli aj pri dvoj- a trojizbových bytoch, výraznejšie opäť na východe Slovenska - v Košiciach a Prešove. Naopak, v Bratislave rástli ceny prenájmov len mierne alebo stagnovali.



„Podľa aktuálnych údajov sa zdá, že rastúce predajné ceny bytov na východe Slovenska už silno tlačia aj na prenájmy. Nakoľko už tieto zmeny možno pozorovať niekoľko mesiacov, pravdepodobne ide o väčšiu zmenu na trhu, nielen o lokálny výkyv. Bude teraz zaujímavé sledovať, kde sa tento rast až zastaví,“ uviedol Pružinský.