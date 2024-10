Ceny bytov v Bratislave sa blížia k západoeurópskym metropolám

Bratislava 27. októbra (TASR) - Priemerné ceny bytov v Bratislave sa blížia k úrovni v západoeurópskych metropolách. V prvej polovici tohto roka sa cena za štvorcový meter (m2) staršieho bytu v Bratislave pohybovala na úrovni 3770 eur, pri nových bytoch to bolo aj vyše 5000 eur/m2. Ceny v slovenskej metropole sa dostali nad úroveň Ríma, kde m2 stojí 3179 eur. Vyplýva to z analýzy realitnej spoločnosti Re/Max.



V Bratislave sa uskutočňuje takmer 32 % všetkých realitných transakcií, a to aj napriek tomu, že ceny bytov sú tu takmer dvojnásobné oproti iným slovenským mestám. V Banskej Bystrici sa staršie byty ponúkajú priemerne za 2150 eur/m2 a novostavby za 3150 eur/m2. Ceny v Košiciach sa pri starších bytoch pohybujú na úrovni 2600 eur/m2, novostavby stoja 4200 eur/m2.



Rastúce ceny nehnuteľností podľa realitnej spoločnosti môžu vytláčať obyvateľov Bratislavy na predmestia či do iných miest, čím sa mení demografická skladba mesta a zvyšuje sa tlak na infraštruktúru v okolitých oblastiach. Vysoké ceny bývania takisto môžu zhoršovať dostupnosť bývania najmä pre mladé rodiny, ktoré si nový byt nemôžu dovoliť a volia radšej prenájom.



"Na Slovensku pozorujeme pozitívne signály oživenia dopytu. Kým inflácia klesá, úrokové sadzby hypoték sa pohybujú okolo 5 % alebo vyššie, čo ovplyvňuje dostupnosť nových nehnuteľností. Na porovnanie, v Českej republike sú hypotéky na úrovni 4 % až 5 %. Aj keď je na Slovensku situácia iná ako v Českej republike, kde pokles úrokových sadzieb priamo podporil zvýšený dopyt, veríme, že s postupným zlepšovaním ekonomickej situácie a so stabilizáciou cien sa aj na Slovensku očakáva nárast záujmu o nehnuteľnosti," doplnil generálny riaditeľ Re/Max Česko a Slovensko Jan Hrubý.