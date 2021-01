Ceny bytov v bratislavských novostavbách rástli aj v 4. kvartáli 2020

Bratislava 13. januára (TASR) – Rozmach dopytu po bývaní v metropole Slovenska napriek nepriaznivej situácii na realitnom trhu spôsobenej pandémiou nového koronavírusu pokračoval aj v poslednom štvrťroku 2020. Prispeli k tomu najmä nové projekty či ďalšie etapy v rámci už existujúcich projektov. Vyplýva to z analýzy realitnej spoločnosti Lexxus.



Dynamika rastu cien bytov v Bratislave sa však oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne spomalila. "Ku koncu roka 2020 priemerná cena voľných bytov na trhu dosiahla hodnotu 2739 eur bez DPH za štvorcový meter (m2), čo predstavuje nové pokrízové maximum od roku 2008," vyčíslil rizikový manažér a odhadca cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti Peter Ondrovič. Zároveň však dodal, že medzikvartálne sa cena zvýšila len o 11 eur za m2, čiže ide o najnižší medzikvartálny nárast za posledné štyri roky. "V prípade medziročného porovnania hovoríme o 9,5-percentnom náraste," podotkol Ondrovič.



Priemerná cena voľných bytov v bratislavských novostavbách opäť vzrástla všade okrem okresu Bratislava V, kde cena poklesla o 0,9 %. Najvýraznejší nárast zaznamenala spoločnosť v okrese Bratislava III, a to o 4,7 %, najnižší v okrese Bratislava II, a to o 1,6 %.



U vyše tretiny bratislavských projektov došlo k nárastu priemernej ceny voľných bytov. "Približne u polovice z nich ceny rástli nielen pre zmenu skladby dostupných bytov, ale predovšetkým v dôsledku úprav cenníkových cien smerom nahor," vysvetlil Ondrovič. Ceny z kategórie predaných bytov dosiahli v závere roka 2020 úroveň 2399 eur za m2, medzikvartálne sa tak zvýšili o 20 eur, teda o 0,8 %.



Na konci minulého roka bolo na bratislavskom rezidenčnom trhu 81 aktívnych projektov. V poslednom kvartáli sa trh rozšíril o sedem nových projektov a o štyri nové etapy už existujúcich projektov. Ponuka sa teda v rámci nich rozrástla o 811 bytových jednotiek, čo predstavuje 65-percentný nárast v porovnaní s predošlým štvrťrokom. Sedem projektov ukončilo predaj pre vypredanie svojej ponuky.



"V prípade celkovej ponuky voľných bytov sme v 4. kvartáli 2020 zaznamenali mierny nárast, pričom ku koncu sledovaného obdobia ponuku tvorilo 2115 bytových jednotiek. Medzikvartálne sa ich počet zvýšil o 2,6 %, medziročne však ide o 3,2-percentný pokles," poznamenal Ondrovič.



Zvýšil sa však počet predaných bytov v novostavbách. Za október až december bolo zazmluvnených takmer 800 bytov, čo znamenalo medziročný nárast o viac ako tretinu. Najviac bytov sa predalo v okrese Bratislava II (364), najmenej v okrese Bratislava I (51).