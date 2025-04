Ceny bytov v krajských mestách sa za sedem rokov zdvojnásobili

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ceny bytov v krajských mestách sa za posledných sedem rokov zdvojnásobili. Podľa dát realitného barometra Realitnej únie SR sa v súčasnosti dostali nad 3000 eur za štvorcový meter (m2). V porovnaní s vývojom priemernej mzdy na Slovensku tempo zdražovania bytov výrazne prekonalo zvyšovanie platov. Upozornila na to Realitná únia SR.



„Hodnota Realitného barometra za 7 rokov stúpla o 101,1 %, zatiaľ čo platy narástli len o 57,8 %,“ priblížil hlavný analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický s tým, že na konci roka 2017 bola priemerná mzda na Slovensku 1041 eur, koncom vlaňajška to bolo 1643 eur.



Hoci sa ceny bytov za posledných sedem rokov zdvojnásobili, podľa Realitnej únie rástli nerovnomerne. Najmenej rástli ceny starších trojizbových bytov v Nitre. Naopak, najvyšší nárast cien zaznamenali pri novších trojizbových bytoch v Žiline, ktorých ceny sa za sedem rokov zvýšili o 162 %. Pri porovnaní dvoj- a trojizbových bytov rýchlejšie rástli ceny dvojizbových jednotiek.



Za nadpriemerným rastom cien je podľa Realitnej únie SR viacero faktorov. Ceny nahor za posledných sedem rokov tlačili dlhodobo lacné hypotéky, silná preferencia Slovákov bývať vo vlastnej nehnuteľnosti, zvýšený investičný dopyt zo strany individuálnych investorov či nedostatok nových bytov v dôsledku zaostávajúcej výstavby. Na cenách bytov sa odrazila aj pandémia koronavírusu, ktorá podľa únie zvýšila nároky na bývanie, keďže ľudia začali doma tráviť výrazne viac času. Podpísalo sa pod to aj zdražovanie stavebných materiálov od roku 2021 či súčasné zvýšenie dane z pridanej hodnoty od tohto roka.



Realitní odborníci odhadujú, že ceny bytov porastú aj naďalej. Za prvé dva mesiace tohto roka sa hodnota realitného barometra zvýšila o 2,2 %. „Kým minulý rok nám makléri hlásili len selektívne oživenie v niektorých regiónoch, teraz hovoria o zvýšenom záujme o kúpu nehnuteľností zo všetkých kútov Slovenska,“ priblížil predseda Realitnej únie SR Attila Mészáros s tým, že rastie záujem nielen o kúpu vlastného bývania, ale aj o investičné nehnuteľnosti.