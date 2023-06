Ceny bytov v Madride spôsobujú premiérovi Sánchezovi problémy

Madrid 17. júna (TASR) - Ceny rezidenčných nehnuteľností v Madride ďalej rastú, na rozdiel od väčšiny ostatných veľkých miest v Európe. To spôsobuje krízu v oblasti bývania a podkopáva snahy premiéra Pedra Sáncheza o znovuzvolenie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Ceny rezidenčných nehnuteľností v Madride v máji vzrástli medziročne o 4,9 % podľa údajov spoločností Idealista a Bloomberg City Tracker.



Rastúce úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) a klesajúca kúpna sila spotrebiteľov pritom viedli k poklesu cien nehnuteľností v piatich z ôsmich sledovaných miest. Ale v prípade Madridu nedostatok bytov udržiava tlak na trh.



Medziročný nárast cien rezidenčných nehnuteľností zaznamenali tiež Miláno (3,6 %) a Londýn (1,1 %). Vo Viedni ceny naopak ďalej klesajú, podľa údajov spoločnosti Immopreise sa znížili o 12,7 %.



Pretrvávajúci rast cien v Madride je znakom zhoršujúceho sa nedostatku bytov. Domácnosti v Španielsku pritom stále zápasia s vysokou infláciou a vyššími úrokmi z pôžičiek. Táto otázka sa stala pre Sáncheza politickým problémom pred predčasnými voľbami 23. júla.



"V prípade Madridu vidíme dva fenomény - turistiku a skupovanie bytov bohatšími," povedala Irene Lebrusanová, odborníčka na urbánnu sociológiu a výskumníčka z Medzinárodného centra pre starnutie. "Rodiny musia súťažiť s investičnými fondmi alebo zahraničnými investormi. Na bývanie sa stále hľadí ako na investíciu, nie ako na tovar, ktorý má sociálnu funkciu," dodala.



Sánchezova administratíva sa snažila zmierniť napätie tým, že v apríli schválila zákon o obmedzení zvyšovania nájomného na budúci rok na 3 %. Aj keď je to viac ako tohtoročný limit 2 %, stále je to výrazne pod úrovňou inflácie. Vláda oznámila sériu politík v oblasti bývania, ktoré majú zmierniť krízu s bytmi, ale prílev peňazí zo zahraničia a nedostatok novej výstavby tlačia ceny nahor.



Napätie na trhu presahujú bohaté štvrte španielskeho hlavného mesta. V robotníckych štvrtiach, ako sú Carabanchel, Latina a Villaverde, sa ceny nehnuteľností zvýšili o viac ako 8 % oproti predchádzajúcemu roku. Tieto okresy sú zvyčajne baštami Sánchezovej strany a ľavicovej strany Más Madrid. Tá je teraz súčasťou novej ľavicovej aliancie spolu s koaličnou stranou Podemos. Tieto strany už zaznamenali neúspechy. V lokálnych voľbách 28. mája získala konzervatívna strana Partido Popular najviac hlasov vo všetkých 21 okresoch Madridu.



Tento trend je evidentný v celom Španielsku. Podľa údajov spoločnosti Fotocasa z minulého týždňa ceny domov v jednotlivých regiónoch štyri mesiace po sebe medziročne rastú približne o 10 %. Ceny v populárnych letoviskách ako Palma de Mallorca, Malaga a Alicante dokonca stúpli o viac ako 17 %.



Španielska centrálna banka v utorkovej (13. 6.) správe o trhoch s nehnuteľnosťami poukázala na nedostatočnú výstavbu, prílev migrantov a zahraničných kupcov.



Nedostatočná ponuka bývania vo veľkých mestách po celej Európe bráni tlaku vyšších úrokových sadzieb na ceny bytov. Inflácia a vyššie náklady na financovanie pritom zasahujú aj sektor stavebníctva. Hrozí tak, že nedostatok bytov sa v najbližších rokoch ešte prehĺbi.