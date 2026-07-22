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Ceny bytov vo Varšave medziročne klesli o 2 %
Podľa analytičky môže byť jedným z dôvodov slabšieho cenového vývoja vo Varšave rastúci záujem časti obyvateľov o bývanie v obciach v okolí metropoly namiesto kúpy bytu priamo v hlavnom meste.
Autor TASR
Varšava 22. júla (TASR) - Ceny bytov na sekundárnom trhu vo Varšave po rokoch rastu medziročne klesli o takmer 2 %. Hlavné mesto tak ako jedno z mála veľkých poľských miest zaznamenalo pokles cien, ku ktorému podľa odborníkov prispieva aj sťahovanie časti obyvateľov na predmestia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Cena štvorcového metra bytu na sekundárnom trhu vo Varšave dosahuje v priemere 16.000 zlotých (3695 eur). V šiestich ďalších najväčších poľských mestách je priemer približne 12.000 zlotých.
Ekonómka Paula Kukolowicz z Poľského ekonomického inštitútu však upozornila, že cenový rozdiel medzi Varšavou a ostatnými veľkými mestami sa zmenšuje a za posledného jeden a pol roka sa znížil zo 42 % na 37 %.
Podľa analytičky môže byť jedným z dôvodov slabšieho cenového vývoja vo Varšave rastúci záujem časti obyvateľov o bývanie v obciach v okolí metropoly namiesto kúpy bytu priamo v hlavnom meste.
Dodala, že priemerné ceny v mestách ako Poznaň, Vroclav či Krakov sa výraznejšie nemenia. Výraznejší rast zaznamenal Gdansk, kde ceny bytov na sekundárnom trhu medziročne vzrástli o 6 %.
Podľa najnovších údajov poľského štatistického úradu GUS bolo v júni dokončených takmer 19.000 bytov, čo bol najlepší júnový výsledok za najmenej 20 rokov. Investori zároveň získali 25.000 stavebných povolení. Nových bytov za prvý polrok pribudlo viac než v rovnakom období minulého roka, výstavba však zostala pod úrovňou rekordných rokov 2021 až 2023.
(1 EUR = 4,3305 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Cena štvorcového metra bytu na sekundárnom trhu vo Varšave dosahuje v priemere 16.000 zlotých (3695 eur). V šiestich ďalších najväčších poľských mestách je priemer približne 12.000 zlotých.
Ekonómka Paula Kukolowicz z Poľského ekonomického inštitútu však upozornila, že cenový rozdiel medzi Varšavou a ostatnými veľkými mestami sa zmenšuje a za posledného jeden a pol roka sa znížil zo 42 % na 37 %.
Podľa analytičky môže byť jedným z dôvodov slabšieho cenového vývoja vo Varšave rastúci záujem časti obyvateľov o bývanie v obciach v okolí metropoly namiesto kúpy bytu priamo v hlavnom meste.
Dodala, že priemerné ceny v mestách ako Poznaň, Vroclav či Krakov sa výraznejšie nemenia. Výraznejší rast zaznamenal Gdansk, kde ceny bytov na sekundárnom trhu medziročne vzrástli o 6 %.
Podľa najnovších údajov poľského štatistického úradu GUS bolo v júni dokončených takmer 19.000 bytov, čo bol najlepší júnový výsledok za najmenej 20 rokov. Investori zároveň získali 25.000 stavebných povolení. Nových bytov za prvý polrok pribudlo viac než v rovnakom období minulého roka, výstavba však zostala pod úrovňou rekordných rokov 2021 až 2023.
(1 EUR = 4,3305 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)