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Ceny bývania pribrzdili, závisia od lokality a kvality nehnuteľnosti
Trh sa dostáva do vyváženejšej fázy, tvrdí NBS.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Spomalenie rastu cien bývania nie je signál obratu na trhu, ale ide skôr o prirodzené upokojenie po veľmi silnom začiatku roka. Trh sa dostáva do vyváženejšej fázy, v ktorej už ceny nerastú plošne, ale čoraz viac závisia od lokality a kvality konkrétnej nehnuteľnosti. V komentári k najnovším údajom Národnej banky Slovenska (NBS) o vývoji cien bývania to uviedla riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková.
„Z pohľadu praxe vidíme, že o kvalitné byty vo veľkých mestách je naďalej vysoký záujem a dobre nacenené nehnuteľnosti sa predávajú pomerne rýchlo. Naopak, pri nehnuteľnostiach v slabších lokalitách alebo pri cenách, ktoré nezodpovedajú trhu, sa predaj predlžuje a kupujúci oveľa viac vyjednávajú,“ priblížila Mecková.
Za pozitívne označila, že trh sa stáva predvídateľnejším. Kupujúci získavajú viac času na rozhodovanie, už nie sú pod takým tlakom robiť okamžité rozhodnutia. Zároveň nevidí dôvod očakávať výraznejší pokles cien vo vyhľadávaných lokalitách.
„Kým bude ponuka kvalitných nehnuteľností obmedzená a kupujúci budú mať prístup k hypotekárnemu financovaniu, ceny pravdepodobne naďalej porastú, hoci podstatne pokojnejším tempom než v predchádzajúcich štvrťrokoch,“ dodala Mecková.
NBS v pondelok informovala, že ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku rástli aj v druhom štvrťroku, ale pomalším tempom ako v úvode roka. V porovnaní s prvým štvrťrokom boli vyššie o 1,2 %, čo znamená nárast priemernej ceny o 36 na 3041 eur za štvorcový meter. Medziročný rast sa spomalil na 9,5 %. V prvom štvrťroku bol medzikvartálny rast cien realít 3,4 % a medziročný 11,3 %.
„Z pohľadu praxe vidíme, že o kvalitné byty vo veľkých mestách je naďalej vysoký záujem a dobre nacenené nehnuteľnosti sa predávajú pomerne rýchlo. Naopak, pri nehnuteľnostiach v slabších lokalitách alebo pri cenách, ktoré nezodpovedajú trhu, sa predaj predlžuje a kupujúci oveľa viac vyjednávajú,“ priblížila Mecková.
Za pozitívne označila, že trh sa stáva predvídateľnejším. Kupujúci získavajú viac času na rozhodovanie, už nie sú pod takým tlakom robiť okamžité rozhodnutia. Zároveň nevidí dôvod očakávať výraznejší pokles cien vo vyhľadávaných lokalitách.
„Kým bude ponuka kvalitných nehnuteľností obmedzená a kupujúci budú mať prístup k hypotekárnemu financovaniu, ceny pravdepodobne naďalej porastú, hoci podstatne pokojnejším tempom než v predchádzajúcich štvrťrokoch,“ dodala Mecková.
NBS v pondelok informovala, že ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku rástli aj v druhom štvrťroku, ale pomalším tempom ako v úvode roka. V porovnaní s prvým štvrťrokom boli vyššie o 1,2 %, čo znamená nárast priemernej ceny o 36 na 3041 eur za štvorcový meter. Medziročný rast sa spomalil na 9,5 %. V prvom štvrťroku bol medzikvartálny rast cien realít 3,4 % a medziročný 11,3 %.