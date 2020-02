Ceny bývania rástli vlani najrýchlejšie od roku 2008

Bratislava 4. februára (TASR) - Priemerná cena bývania na Slovensku vzrástla v minulom roku oproti roku 2018 o 7,5 %, čo predstavuje najrýchlejší rast od roku 2008. Ide o výraznejší rast ako v roku 2018, kedy priemerná cena bývania vzrástla medziročne o 5,5 %. Vyplýva to zo štatistík, ktoré v utorok zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).



Ako upozornili analytici centrálnej banky, rýchlejšie než v predchádzajúcom roku rástla vlani priemerná cena bytov (8,5 % oproti 8 %) aj priemerná cena domov (5,1 % oproti 3,3 %).



V poslednom štvrťroku 2019 priemerná cena bývania v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom mierne poklesla, a to 0,4 % alebo 6 eur na hodnotu 1597 eur na štvorcový meter (m2). "Jedným z dôvodov poklesu je aj vyššia váha cien domov medzi pozorovaniami. Zatiaľ čo priemerné ceny bytov zrýchlili tempo rastu, prevážil ich pokles priemerných cien domov," vysvetlili analytici NBS. Na medziročnej báze však ceny rástli aj v 4. kvartáli, a to o 6,4 %.



Priemerná cena bytov sa v posledných troch mesiacoch minulého roka zvýšila na 1919 eur/m2. Medzi štvrťrokmi tak vzrástla o 1,1 %, medziročne o 7,3 %. Najvýraznejší nárast o 2,8 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zaznamenala ponuková cena jednoizbových bytov. Najmenej sa naopak darilo trojizbovým bytom, ktorých ceny vzrástli len o 0,1 %.



Priemerná cena domov v rovnakom období klesla na 1232 eur/m2. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa tak znížila o 1,2 %. Medziročne ide stále o rast na úrovni 5,5 %. "Medzikvartálny pokles sa prejavil v priemernej cene štandardných rodinných domov (-1,4 %) aj v priemernej cene priestranných rodinných víl (-0,3 %)," vyčíslili analytici NBS.